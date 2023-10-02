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Ипотека в Свердловской области стала доступна большему числу семей

Ипотека в Свердловской области стала доступна большему числу семей
Иллюстрация: freepik.com

Согласно данным статистики, сейчас взять жилье в ипотеку может позволить себе почти 30% жителей региона. Область находится на 29-м месте общероссийского рейтинга.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Доступность ипотеки выросла в Свердловской области за прошедший год, об этом свидетельствуют данные «РИА Рейтинг». Согласно приведенным данным, в августе 2022 г. взять ипотеку могли только 26,5% семей региона, сейчас показатель достиг 29,6%.

На сегодня Средний Урал на 29-й строчке рейтинга доступности ипотеки. В первой пятерке — ЯНАО, Магаданская область, Чукотский автономный округ, ХМАО и Ненецкий автономный округ. Хуже всего ситуация с ипотекой в Крыму, Кабардино-Балкарии, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Аналитики отметили, что в целом по России доля семей с официальными трудовыми доходами, для которых доступна ипотека, находится на уровне 27,8%. За 2023 г. доступность жилищного займа выросла почти во всех регионах, показатели снизились лишь в пяти субъектах.

Отметим, по данным аналитиков сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив.РФ», в ожидании роста ключевой ставки девелоперы Екатеринбурга продали рекордное количество квартир. Число проданных в городе квартир в новостройках может достигнуть 4500 штук, или 250 тыс. кв. м. Это на 184% больше, чем годом ранее, и на 64% больше, чем в июле 2023 года. 

Ранее на DK.RU: Как не в себя: строители города бьют рекорды, жители скупают квартиры. Что происходит?

Напомним, в начале сентября сообщалось, что правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой за счет ужесточения условий выдачи. В числе мер — увеличение размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижение на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии банкам.

На такой шаг власти готовы пойти, потому что ипотечное кредитование с господдержкой продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов.  

Автор: Александра Клименко
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