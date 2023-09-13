Как не в себя: строители города бьют рекорды, жители скупают квартиры. Что происходит?

Стройсектор Урала бьет рекорды: число сделок с ипотекой зашкаливает, количество новых жилых метров стремится к 3 млн, власти снова говорят о строительстве метро, а окраинам города готовят перестройку.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Свердловские строители готовятся побить рекорд

Строители Свердловской области с начала 2023 г. ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья, на многоквартирные дома от этого объема приходится 824 тыс. кв. м. Департамент информполитики региона сообщил, что, по оценкам на сегодняшний день, застройщики к концу года преодолеют рубеж в 3 млн кв. м. Сейчас прирост к показателям прошлого года составляет 20%.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках программы стимулирования жилищного строительства привлек средства федерального бюджета на строительство школ, детских садов, дорог и инфраструктуры.

Сейчас в городе активно застраиваются не только новые районы — Академический и Широкая Речка (куда, как писал DK.RU, до конца года планируется запустить трамвай), но и ВИЗ. В конце августа администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Общая площадь проектируемой территории — в границах набережной Верх-Исетского пруда и улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов и Московского тракта — составит 765,9 Га. Здесь появится жилье для 82,6 тыс. чел.

В Екатеринбурге может появиться новая станция метро

Администрация Екатеринбурга ищет возможности для строительства второй ветки метро. Как рассказал на встрече с учащимися специализированного строительного класса при УрФУ глава города Алексей Орлов, один из вариантов — построить новую станцию в северной части города, в километре от существующего депо:

Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций — это как раз район Уралмаш, Изумрудный бор. Там вполне возможно с привлечением средств застройщика построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра.

Как пишет Justmedia.ru, для того чтобы получить федеральные деньги на строительство второй ветки, пассажиропоток метро должен увеличиться хотя бы в два раза. Строительство полноценной линии без федеральных средств остается невозможным. Мэр надеется, что число пассажиров метрополитена вырастет с возведением Новокольцовского микрорайона, к которому протянут линию городской электрички. Напомним, новый микрорайон планируют связать железнодорожной линией с Компрессорным и Кольцово.

Ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге планируют построить переход со станции метро «Уральская» до железнодорожного вокзала. Предполагается, что удобный переход от станции городской электрички «Ботаническая» к одноименной станции метро появится после ввода ТРЦ «Золотой».

80% жилья в Екатеринбурге покупается в ипотеку

В июле 2023 г. 80% сделок по приобретению квартир в Екатеринбурге прошли с привлечением ипотечного займа. Об этом пишет 66.RU со ссылкой на данные сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив». За первые полгода 2023 г. доля сделок с ипотекой составляет 76,3%, чаще всего жилищные займы уральцы берут в Сбербанке (66,73%), на втором месте ВТБ, у него 8,16% таких сделок.

В Уральском банке Сбербанка рассказали, что за полгода было выдано 78 млрд руб. в рамках ипотечных займов, это в два раза больше, чем было в аналогичном периоде 2022 г. В ВТБ сообщили, что с января по июль было выдано ипотечных кредитов на 14 млрд руб., это на треть больше, чем было в январе–июле 2022 г. Пиковым месяцем по оформлению ипотечных сделок в этом году стал июль. В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что в середине лета было оформлено сделок на 3,2 млрд руб., это на 10% выше показателей июня.

Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, рассказала, что рекордные показатели июля по доле сделок с ипотекой могут быть связаны с активизацией спроса со стороны покупателей с одобренной ипотекой, которые поспешили закрыть сделку по комфортным ставкам.

Государство включило механизмы льготного кредитования, которые и обеспечили устойчивость строительного сектора. В текущих экономических условиях сложно говорить о соблюдении какого-то «золотого стандарта». Но мы можем посмотреть на показатели 2021 года, где доля сделок с ипотекой не превышала 60%, и, на наш взгляд, такие пропорции выглядят оптимальными, — пояснила эксперт.

Добавим, что правительство РФ планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой за счет ужесточения условий выдачи. Как пишут «Ведомости», в числе мер — увеличение размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижение на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии банкам.

На такой шаг власти готовы пойти, потому что ипотечное кредитование с господдержкой продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать, — сказал источник издания. Ключевые риски льготной ипотеки в нынешних условиях — несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в бюджете РФ заканчивается лимит средств, которые правительство закладывало на субсидирование ставки по льготной ипотеке. Он добавлял, что бюджету вряд ли удастся годами поддерживать эту программу.

«Цель — выйти на федеральный уровень». На Урале строят новый современный завод

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» приступил к возведению нового завода ПСО «Теплит» по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков). Мощность предприятия заявлена на уровне 400 тыс. кубометров в год. Оно станет частью современного кластера эко-производства в Сысертском городском округе, куда уже входят два завода компании «Атомстройкомлекс» по выпуску извести и цемента.

Соседство предприятий обеспечивает эффективную логистику и безотходное производство, отмечают в «АТОМе». И добавляют: с вводом нового завода производственная мощность ПСО «Теплит» вырастет до 1 млн метров кубических в год, что позволит компании претендовать на второе место по производству газобетонных изделий в России. Сейчас производитель входит в тройку крупнейших игроков российского рынка автоклавного газобетона по данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона.

Мы нацелены на развитие и усиление позиций предприятия как регионального игрока, а также расширение географии поставок продукции и выход на федеральный уровень. Новый завод поможет усилить наше присутствие как в УрФО, так и за его пределами: в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, Татарстане. Также увеличивается линейка продукции за счет выпуска теплоэффективного газоблока марки D300, позволяющего застройщикам оптимизировать затраты. Это новый перспективный продукт для рынка, — отметил управляющий директор ПСО «Теплит» Андрей Вишневский.

Известно, что новый завод спроектирован и строится с нуля, он будет оснащен современными высокоэффективными линиями. В частности, передовой системой управления производством — все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Автоматизация процессов продажи и отгрузки готовой продукции на новом предприятии позволит клиентам отслеживать статус заказа в режиме реального времени, отмечают представители «Атомстройкомплекса».

Напомним, всего в структуру компании входит 11 предприятий по производству строительных и отделочных материалов. «АТОМ» снабжает стройматериалами не только собственные проекты, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения.

Рядом с метро «Уралмаш» анонсировали новый жилой проект

В следующем году возле станции метро «Уралмаш» могут стартовать строительные работы. В настоящий момент компания «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Малышева, 73») и новый для региона застройщик «Голос.Девелопмент» занимаются разработкой проекта комплексной застройки территории.

Известно, что группа компаний «Голос.Девелопмент» пока работает только в Челябинской области. По данным Дом.рф, сейчас застройщик возводит 10 объектов: шесть — в самом Челябинске, еще четыре — в коттеджном поселке Терема рядом с городом.

Как пишет «Ъ-Урал», в Екатеринбурге компании планируют возвести жилой комплекс комфорт-класса. Разработка документации для этого ведется в рамках проекта планировки территории в границах ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов.

О застройке территории в границах ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов говорят давно. Помимо свободных участков вовлечь в оборот планировали часть неиспользуемой территории Уралмашзавода. На предприятии журналистам подтверждали, что планы по строительству жилья на свободной территории действительно обсуждаются, но пока вопрос о передаче земельного участка сторонним организациям не стоит. Ранее DK.RU сообщал, что на застройку этой площадки претендовала московская компания «Самолет».

Территорию завода «Ювелиры Урала» хотят застроить

Территорию бывшего завода «Ювелиры Урала» экс-депутата Госдумы Валерия Язева планируют застроить многоэтажками. На сайте мэрии Екатеринбурга появилась информация о том, что под застройку передается участок в границах ул. 8 Марта — Крестинского — Объездной автомобильной дороги. Вести работы будет «Ривьера-Инвест-Екб».

По проекту, на территории экс-завода возведут четыре жилых дома высотой от девяти и более этажей, общей площадью 58 тыс. кв.м. и подземный паркинг на 200 мест. Работы должны быть завершены до 2035 г., население проектируемой территории составит 3,6 тыс. человек.

О том, что эта территория будет передана под жилую застройку, сообщалось еще в 2017 г., тогда же стало известно, что работы будет вести компания Валерия Малышева (по данным сервиса Kartoteka.ru, ему принадлежит 90% «Ривьера-Инвест-Екб»). Проект обсуждался на общественных слушаниях, сейчас планировка и межевание вновь должны пройти эту процедуру. Жители могу оставить свои предложения и замечания до 18 сентября, общественные обсуждения назначены на 29 сентября.

Напомним, ООО «УК «Ява», учредитель ОАО «Ювелиры Урала», в банкротстве с 2017 г. Банкротное дело завершено судом в мае 2023 г., в 2020 г. Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным и самого Валерия Язева.

«Решить задачи бизнеса». В городе начали готовить кадры для застройщиков

В Екатеринбурге начал работу образовательно-производственный кластер «Строительство» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Проект стартовал на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства, в церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, замминистра образования и молодежной политики региона Ирина Серкова, представители компании «Атомстройкомплекс» Олег Минкин, Евгений Беляев и Алексей Гвержис, областные и городские чиновники. Отметим, что «Атомстройкомплекс» выступает партнером проекта.

Проект «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» рассчитан на 2023-2025 гг., в него включены десять востребованных строительных специальностей начального и среднего профессионального образования. Ежегодно в рамках проекта Уральский колледж технологий и предпринимательства будет принимать 750 студентов, сроки обучения зависят от выбранного направления и наполняемости программы.

«Профессионалитет» — пример трехстороннего сотрудничества по воспитанию новых кадров. Компания «Атомстройкомлекс» передала накопленный опыт профессионального обучения молодых специалистов и озвучила реальные потребности рынка. Но скорректировать учебную программу стало возможно только благодаря участию министерства образования на федеральном уровне. Мы рассчитываем, что проект позволит сократить расстояние между работодателями и системой начального и среднего профессионального образования, решить задачи бизнеса и гарантировать подготовку профессиональных кадров, ― рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

И добавила: с участниками программы «Профессионалитет» застройщик заключает целевые договоры — после успешного окончания обучения им гарантированы рабочие места по выбранной специальности. В структуру одного из ведущих девелоперов Урала входят 11 собственных заводов по производству стройматериалов, свой проектный институт, свои строительные и отделочные подразделения.

Власти Екатеринбурга отдадут под КРТ участок на Вторчермете

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков на Вторчермете. Под застройку отдадут участок площадью 37,4 тыс. кв. м. Документация по планировке территории, необходимая для заключения договора, должна быть подготовлена в течение полугода. Постановление опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

В документе указано, что застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет. Для этого придется расселить и снести 14 двухэтажных многоквартирных домов 1950-х гг постройки, а также демонтировать одноэтажное здание и то, что осталось от дома на Мусоргского, 6. Как уже писал DK.RU, девятиэтажный дом был построен в 1980-е гг, но из-за ошибки, допущенной при проектировании, фундамент треснул. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Дом стоял заброшенным в течение 14 лет. Участок, на котором расположен дом, мэрия пыталась выставить на торги.

В числе условий для заключения договора — подготовка проектно-сметной документации и строительства отдельно стоящего садика на 225 мест, который в перспективе необходимо передать на баланс муниципалитета.

Ранее DK.RU сообщал, что в конце августа администрация выставила на торги три участка под КРТ жилой застройки. Они расположены в разных районах города — в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе.

Читайте на DK.RU: Новые стройки Екатеринбурга. На Эльмаше в зоне КРТ, на Уралмаше — на промплощадках

Проект готов: двухуровневую развязку на выезде из Академического все-таки построят

Администрация Екатеринбурга выставила на общественное обсуждение проект строительства развязки на пересечении Объездной дороги и ул. Начдива Онуфриева с ул. Амундсена. Сейчас по утрам на этом участке образуются серьезные пробки со стороны Академического района. Новый объект должен решить эту проблему. Протяженность путепровода составит около 500 м, еще столько же составит длина боковых дублеров срединного. Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, над Объездной дорогой пройдет двухполосная эстакада, которая будет иметь пять съездов. А под ней будет продолжено два дублера. Таким образом, этот участок Объездной автодороги станет четырехполосным. С учетом ул. Надчива Онуфриева, проезжие части смогут вместить до шести потоков — по три в каждую сторону.

Ранее DK.RU писал, что о необходимости строительства этой развязки говорят с 2013 г. В 2014 г. стоимость новой дорожной инфраструктуры оценивалась в 1,5 млрд руб. Нынешний проект по заданию мэрии разрабатывал основной застройщик района — «РСГ-Академическое». Сколько средств будет выделено на стройку и в какие сроки будет возведен объект — не сообщается.

Также в Екатеринбурге построят Срединное транспортное кольцо. В рамках проекта будет проложена новая магистраль на ВИЗе (от развязки на улице Металлургов до Малого Конного полуострова), плюс дорога до развязки на ул. Бебеля и железнодорожно-автомобильный мост через Верх-Исетский пруд. Последний соединит правобережный ВИЗ и Сортировку. Дорогу от моста к развязке на ул. Бебеля протянут вдоль железнодорожных путей в районе ул. Контролеров, Труда и Кушвинской. Предполагается, что по мосту пустят маршрут городской электрички. Частью кольца станет Объездная автодорога, Егоршинский подход, переулок Базовый, сообщает 66.RU.

Подготовительные работы к строительству уже начались. Замкнуть кольцо планируют к 2045 г.

Уральские девелоперы вводят моду на «коробки новосела»

Крупный уральский девелопер «Атомстройкомплекс» изменил порядок выдачи ключей покупателям квартир в своих проектах. Как сообщили в компании, теперь новый собственник получает «коробку новосела», в ней помимо документов на квартиру и ключей находится путеводитель по жилому комплексу, фирменный брелок, а также карта привилегий. Благодаря карте покупателям недвижимости доступны скидки и бонусы у партнеров застройщика: мебельных салонов, компаний, оказывающих услуги по дизайну и отделке, фитнес-клубов, образовательных центров, продуктовых магазинов, сервисов доставки и др. Содержание коробки различается для каждого жилого комплекса.

Мы также предусматриваем специальные предложения по скидкам и бонусам, которые будут актуальны при заселении в квартиру определенной планировки и отделки. Программа привилегий позволяет нам держать связь с собственниками и оказывать поддержку и после сдачи дома, — комментирует руководитель направления по работе с сервисными компаниями компании «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарева.

И добавляет: 2 тыс. коробок новосела уже переданы в управляющие компании, специалисты которых будут вручать их при передаче квартир. Саму коробку по задумке специалистов компании «Атомстройкомплекс» жители смогут использовать для хранения семейных документов.

«Губернаторский лицей» обставят местные мебельщики

Строительство инновационного образовательного центра на 1200 мест в микрорайоне Солнечный вышло в финальную стадию. Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», в «губернаторском лицее» идет меблировка. Партнером застройщика в течение шести лет выступает уральский производитель мебели «Титан», его продукцией «АТОМ» комплектует большинство школ и детсадов, которые возводит в регионе. Кроме того, мебель «Титана» установлена во Дворце водных видов спорта и в культурном центре «Эрмитаж-Урал».

Мы передаем образовательные объекты полностью укомплектованными, поэтому при выборе подрядчиков тщательно оцениваем качество продукции и поддерживаем местных производителей. Мебель для губернаторского лицея в этом году отмечена престижной федеральной премией «100 лучших товаров России», — рассказал заместитель директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Роман Бабушкин.

По словам директора компании «Титан» Игоря Волкова, для «АТОМа» специалисты разрабатывали индивидуальный проект, в котором соединяли современный дизайн, безопасность и бюджет. Стулья и парты из специального пластика регулируются по высоте под каждого ученика и легко передвигаются в зависимости от плана урока и вида занятий. Вся продукция сертифицирована и уже опробована в реальном классе, предусмотрены возможные сверхнагрузки и нештатные ситуации, рассказал Волков.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения. В портфолио застройщика более трех десятков детских садов и школ города и области.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»