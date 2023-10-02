Свердловская область остается лидером по числу пожаров в стране

Очаги возгорания в Гаринском, Ирбитском, Серовском и Сосьвинском районах тушат в основном вручную, так как они находятся в труднодоступных местах. Привлечена помощь из соседней, Тюменской, области.

Ситуация с пожарами в Свердловской области остается сложной. В регионе горит уже 1,1 га леса, действует восемь лесных пожаров. Это самые высокие показатели по стране.

Как пишет «РБК Екатеринбург» на сегодня в шести регионах России действует 16 лесных пожаров на площади 1,88 тыс. га. Из них в Свердловской области — 1,1 тыс. га, остальные возгорания зафиксированы в Забайкальском крае, Бурятии, Удмуртии, Луганской Народной Республике и Херсонской области.

ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что на Среднем Урале для тушения лесных пожаров Гаринском, Ирбитском, Серовском и Сосьвинском районах привлечены 70 авиапожарных и один летчик-наблюдатель ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Возгорания, сообщили в ведомстве, удалось локализовать. На местах работают более 200 пожарных, в тушении задействовано 28 единиц техники. Тушат возгорания преимущественно вручную, так как очаги расположены в труднодоступных местах.

Напомним, на минувшей неделе, 26 сентября, глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС регионального характера. Особый противопожарный режим был отменен в регионе 15 сентября. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

В ночь на 30 сентября до Екатеринбурга дошли дымка и гарь от лесных пожаров, которые преимущественно находятся на севере и северо-востоке области. С этим связывали многочисленные задержки авиарейсов из городов в России в Екатеринбург, зафиксированные 1 октября.

По сведениям Гидрометцентра, 2-3 октября в отдельных районах Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, в Свердловской области в этом году тушение пожаров шло практически в режиме нон-стоп с апреля. Ранее DK.RU сообщал, что с арендаторами лесных участков, которые не помогают тушить пожары, расторгнут договоры.