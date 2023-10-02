Земли в Завокзальном районе застроит ГК «Самолет»

На месте семи ветхих и аварийных домов должны появиться три дома комфорт–класса этажностью от 13 до 33 этажей. Это первый проект федерального девелопера в уральской столице.

Жилой квартал в Завокзальном районе Екатеринбурга возведет группа «Самолет». Площадка передана девелоперу по результатам аукциона по программе комплексного развития территорий.

Согласно планам, на 1,8 га появится более 31 тыс. кв. м жилья комфорт–класса, будут расселены семь ветхих и аварийных домов. Расселение начнется в ноябре этого года, к стройке планируется приступить следующей осенью.

Первый проект группы в Екатеринбурге — три дома переменной высотностью по 13-33 этажа, в которых будет размещено 739 квартир средней площадью 43 кв. м, пишет «РБК Екатеринбург». Также проект включает в себя встроенно-пристроенный детский сад и коммерческие помещения на 1,3 тыс. кв. м на первых этажах домов. Около четверти выделенной под проект территории отдадут под озеленение, будут оборудованы детские и спортивные площадки и зоны отдыха.

Напомним, группа компаний «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе по объемам текущего строительства и второе в России.



Также в минувшую пятницу, 29 сентября, стало известно, что реновацией площадки на Уктусе займется «Палникс Групп».

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Напомним, ранее DK.RU писал, что три земельных участка выставлены на торги в Екатеринбурге. Фонд имущества Свердловской области выставил на торги земельный участок в Екатеринбурге, который можно использовать для ритуальной деятельности. Сообщается, что это земли в Чкаловском районе на Челябинском тракте, неподалеку от Нижне-Исетского кладбища.

Участок в 3,1 тыс. кв.м. будут сдавать в аренду за 213,9 тыс. руб. в месяц, это начальная цена. Арендовать земли можно на 58 месяцев, использовать их, помимо ритуальной деятельности, можно для хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, историко-культурной деятельности.

Также выставлены на торги земельный участок на ул. Лоцмановых, между ЖК «Русь» и «Тойота-центром». Его сдают за 1,1 млн руб., на 104 месяца, вариантов использования земли несколько, от оборудования стоянки до общепита. Землю в 1,7 тыс. кв. м. на ул. Автомагистральной власти намерены сдать за 212,5 тыс. руб. на 58 месяцев. Участок можно использовать под производственную деятельность, склады, хранение автотранспорта и другое.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 октября, торги пройдут 12 октября.