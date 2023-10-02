«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes

«Леруа Мерлен» возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний по версии Forbes, больше французской компании в рейтинге не будет. Владелец продает российский филиал.

Leroy Merlin возглавила список крупнейших иностранных компаний, работающих в России, по версии Forbes. В прошлом году французская сеть занимала второе место, уступив немецкому дилеру Volkswagen Group — в 2023 г. он покинул российский рынок. «Леруа Мерлен» стала второй французской розничной сетью — лидером рейтинга Forbes. До 2020 г. рейтинг бессменно возглавляла продуктовая сеть «Ашан»/«Атак», родная «дочка» европейской группы Elo. В следующем году «Леруа Мерлен» в рейтинге не будет, компания уходит с рынка, рассказывал DK.RU. «Леруа Мерлен» впервые не раскрыла свою финансовую отчетность в 2023 г., сообщили в издательстве:

Для рейтинга мы использовали оценку выручки (529,7 млрд руб.), сделанную агентством INFOLine. Еще одной компанией, не раскрывшей финансы за 2022 г., стала российская «дочка» Nestle. Согласно оценке, ее продажи составили 195 млрд руб. — девятое место в этом году.

В этом сезоне список Forbes обеднел более чем наполовину из-за санкций и ухода западных компаний с рынка: 22 компании выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России. Прежде всего, это производители автомобилей и электроники: Volkswagen Group (№1 в прошлогоднем списке), Renault (№3), Apple (№5), Toyota Motor (№7), Samsung Electronics (№9) и др. В результате изменилась география рейтинга.

В рейтинг вошли ряд компаний, которые остаются «дочками» иностранных холдингов, но при этом в них введено временное управление Росимущества. Поэтому хоть китайские компании и увеличили свое присутствие в списке, однако компании из «недружественных» стран Запада по-прежнему составляют большинство. По сравнению с 2022 г. есть даже некоторый прогресс. Если в прошлом году в списке присутствовали компании из 17 стран, то в этом году — из 18. Лидерство сохранили США — год назад в рейтинге было 10 компаний, сейчас — восемь. Дальше идет Китай: рост с одной до шести компаний в списке. И третье место сразу у трех стран — Турции, Франции и Германии — по пять компаний в рейтинге. Причем количество турецких компаний в рейтинге за год выросло с одной до пяти.

Главным бенефициаром изменений в экономике стали китайские корпорации. Продажи российской компании холдинга Chery Automobile (№10) выросли в 2,4 раза, до 147 млрд руб. Две другие автомобильные корпорации, Great Wall Motor (№28, бренды Haval, Tank и GWM) и «Джили-Моторс» (№37), увеличили выручку на 41% и 82% соответственно. Также впервые попали в рейтинг производители бытовой техники и электроники — BBK Electronics (№35, бренды Realme, Oppo, OnePlus, Vivo) и Haier (№42).

В этом году впервые в рейтинге появились компании из Таиланда, Казахстана и Белоруссии. Тайская CP Foods (№44) является крупным инвестором в российское сельское хозяйство. В 2015 г. холдинг купил компанию «Птицефабрика «Северная» за $680 млн, а в 2021 г. — производителя свинины АПК «Дон» за 22 млрд руб.

Первая казахстанская компания — производитель драгоценных металлов Polymetal International (№13). Изначально созданная в России компания дистанцировалась от российских активов после введения против них санкций США. Сейчас российским АО «Полиметалл» управляет местный менеджмент. Аналогичная ситуация и с «Вымпелкомом» (№6) — в основе нидерландского холдинга VEON были российские активы. Теперь же «Вымпелком» выделен и управляется местным менеджментом.

Есть новички из Белоруссии — «Торговый дом БелАЗ» (№38), российский дистрибьютор самосвалов «БелАЗ», увеличил продажи в 2022 г. на 26%, до 66 млрд руб. Выручка российских активов холдинга Santa (№39) — компаний «Савушкин продукт» (молочная продукция) и «Русское море» (морепродукты) — увеличилась за год на 31% и превысила 65 млрд руб.