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В администрации Екатеринбурга проходит прокурорская проверка

В администрации Екатеринбурга проходит прокурорская проверка
Иллюстрация: DK.RU

Сотрудники ведомства изучают документы в комитете по товарному рынку. Уже найдены нарушения, связанные с работой нестационарных торговых объектов (киосков и торговых павильонов).

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга работает более 30 сотрудников прокуратуры. Они проверяют документы, связанные с деятельностью нестационарных торговых объектов: киосков, торговых павильонов, точек уличной еды.

Как сообщает Е1, представители ведомства установили, что владельцы таких точек в течение нескольких лет переплачивали за право работать на муниципальной земле.

В мэрии информацию о проверке подтвердили. Она продлится до 26 октября.

Напомним, что Екатеринбург занял пятую строчку рейтинга лучших городов для бизнеса, составленного Forbes. Города сравнивали по шести метрикам (внутри каждой несколько параметров). Наибольший вес, 50%, у метрики «Малый и средний бизнес», поскольку его наличие в городе свидетельствует, что там есть подходящая среда для предпринимательской деятельности. Также учитывались «Демография и жилье» (вес 13%), «Доходы» (13%), «Кадры» (8%), «Инвестиции и инфраструктура» (8%) и «Качество жизни» (8%).

Ранее DK.RU сообщил о проведении прокурорской проверки в Свердловском департаменте по развитию туризма. Надзорный орган заинтересовался распределением многомиллионных грантов, выделенных на развитие туризма. В частности тем, что большую часть денег получили несколько фирм.

Автор: Виктория Говорковская
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