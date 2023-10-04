«Уральский марс» в Богдановиче превратят в туркластер с термальным комплексом

Проект потребует около 1,3 млрд руб. инвестиций, деньги поступят в рамках госпрограмм и от частных инвесторов. Кластер должен быть готов принять туристов к 2030 г.

В Богдановиче Свердловской области до 2030 г. планируется создать туркластер «Уральский марс». Об этом накануне на X международном строительном форуме 100+TechnoBuild в Екатеринбурге рассказала советник главы Богдановича Алла Ковтунова.

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд руб., деньги должны поступить в рамках госпрограмм и из внебюджетных источников. Алла Ковтунова подчеркнула «Интерфаксу», что соглашения с рядом инвесторов уже подписаны.

В рамках кластера предполагается создать парк с дополненной реальностью, расположенный непосредственно на «Уральском марсе», термальный комплекс на берегу реки Кунара и ряд других объектов.

Напомним, «Уральским марсом» в Свердловской области называют карьер огнеупорных глин с необычным ландшафтом и цветом пород.

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