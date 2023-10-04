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«Уральский марс» в Богдановиче превратят в туркластер с термальным комплексом

«Уральский марс» в Богдановиче превратят в туркластер с термальным комплексом
Иллюстрация: DK.RU

Проект потребует около 1,3 млрд руб. инвестиций, деньги поступят в рамках госпрограмм и от частных инвесторов. Кластер должен быть готов принять туристов к 2030 г.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В Богдановиче Свердловской области до 2030 г. планируется создать туркластер «Уральский марс». Об этом накануне на X международном строительном форуме 100+TechnoBuild в Екатеринбурге рассказала советник главы Богдановича Алла Ковтунова.

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд руб., деньги должны поступить в рамках госпрограмм и из внебюджетных источников. Алла Ковтунова подчеркнула «Интерфаксу», что соглашения с рядом инвесторов уже подписаны.

В рамках кластера предполагается создать парк с дополненной реальностью, расположенный непосредственно на «Уральском марсе», термальный комплекс на берегу реки Кунара и ряд других объектов.

Напомним, «Уральским марсом» в Свердловской области называют карьер огнеупорных глин с необычным ландшафтом и цветом пород.

Ранее DK.RU сообщал, что на Урале впервые запустили туры на местный атомный объект. Команда Уральской индустриальной биеннале современного искусства организовала экскурсии в поселок Сокол, основанный на берегу озера Сунгуль. В разные годы здесь располагались санаторий НКВД, военный госпиталь, секретная Лаборатория Б, выполнявшая радиационно-биологические исследования.

Также в конце минувшено лета стало известно, что новый туристический маршрут появится в Сысерти, он соединит два легендарных предприятия — Завод Турчаниновых – Соломирских и «Фарфор Сысерти». От первого до второго туристов будут доставлять на кораблике «Дружба», в дороге будут поить чаем и рассказывать о проекте «Антихрупкость». В качестве экскурсовода выступит соавтор проекта «Антихрупкость» и сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.

Автор: Александра Клименко
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