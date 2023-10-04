«Возмещать убытки за счет виновников»: вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ

Ранее нормы Гражданского кодекса не содержали четкого регламента касательно общего имущества собственников. На что стоит обратить внимание, чтобы избежать переплаты?

Новые правила оплаты ЖКХ вступили в силу с 1 октября, пишут Известия. Ранее нормы Гражданского кодекса не содержали четкого регламента касательно общего имущества собственников. Теперь затраты на содержание общедомового имущества будет нести собственник, по вине которого произошла поломка. К таким случаям относят акты вандализма в подъездах, лифтах, загрязнение поверхностей (пола, потолка, стен), осознанное засорение мусоропроводов. Искать нарушителей планируют при помощи камер видеонаблюдения.

Важно, чтобы новые правила не стали поводом для необоснованного повышения сборов за ЖКХ, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева:

Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана. Нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права.

Как сообщалось 27 сентября, законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации поддержало правительство. Это значит, что в РФ могут поднять штрафы за незаконное подключение к канализации и водопроводу.

По словам министров, сегодня оплата от потребителей коммунальных услуг покрывает только 80% затрат, которые несут компании для того, чтобы оказать эти услуги, рассказывал DK.RU. С 1 июля 2024 г. индекс изменения платы за квартплату может увеличиться на 11%. Допускается отклонение от этой величины на 4% — в таком случае тарифы могут вырасти сразу на 15%. Неминуемый рост тарифов продиктован необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и ростом цен. Условно: для того чтобы закупить трубы взамен изношенных, нужно учесть, что в следующем году их стоимость вырастет.