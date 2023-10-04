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Конец отмены? Нобелевская премия присуждена русскому химику Алексею Екимову

Конец отмены? Нобелевская премия присуждена русскому химику Алексею Екимову
Иллюстрация: Interfax

Фонд Нобеля передумал приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевских премий в 2023 г. Однако одна из премий досталась выходцу из России, работавшему в команде США.

#НОВОСТИ

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии «за открытие и синтез квантовых точек» команде Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и уроженцу России Алексею Екимову. Все трое работают в США, но альма-матер Алексея Екимова — физический факультет Ленинградского государственного университета, кафедра молекулярной физики. Он работал приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки. Написал более ста научных работ и был автором нескольких изобретений.

В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Его разработки продолжили Луи Брюс и Мунги Бавенди. С 1999 г. Екимов работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

В 2006 г. ученый получил Премию Вуда за «открытие нанокристаллических квантовых точек и пионерские исследования их электронных и оптических свойств»:

Квантовые точки приносят человечеству наибольшую пользу. Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи — поэтому мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц,— говорится в релизе.

Нобелевскую премию по физике за 2023 г. вручили за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов, по физиологии и медицине — за изобретение мРНК-вакцин.  О том, что Нобелевский фонд решил пригласить послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий, стало известно 1 сентября. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за церемонию награждения. После чего фонд Нобеля передумал, сообщается на сайте организации. Такое решение фонд Нобеля принял из-за российской спецоперации на Украине.

В сентябре 2023 г. американская компания Epic Games отказалась выплачивать денежный приз в размере $200 000 за победу на турнире по Fortnite российским киберспортсменам Даниилу Абдрахманову (Putrick) и Егору Люсико (Swizzy) из-за наличия у них гражданства РФ. Киберспортсмены представляют страну, находящуюся в списке государств с ограниченным доступом к призам, отметили в коммитете. «Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать. Только в Fortnite можно выиграть мейджор и быть обманутым. Думаю, такое случилось впервые в истории киберспорта», — заявил Абдрахманов.

В марте 2022 г. другая киберспортивная команда Team Spirit перенесла свой офис из Москвы в Белград, заявив, что у киберспорта нет «границ и привязки к точке на карте», рассказывал DK.RU. Генеральный директор Team Spirit Никита Чукалин добавил, что организация будет продолжать ассоциировать себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом. В августе Team Spirit выиграла Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Его призовой фонд составил $15 млн. Спортсмены так же имели проблемы из-за своего российского гражданства.
Автор: Андрей Широков
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