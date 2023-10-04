C сентября в Россию не была ввезена ни одна зарубежная вакцина для животных

После новых правил ввоза с 1 сентября клиники и ветеринарные станции ставят русские вакцины или используют старые запасы, но с ними вывоз животных за рубеж запрещен. Никто не знает, что будет дальше.

В январе-июле 2023 г. зарубежные производители вакцин для домашних животных поставили на рынок 10,7 млн доз, что втрое больше год к году. Рост поставок может быть связан с тем, что производители готовились к новым требованиям по вводу ветеринарных препаратов в оборот и делали запасы, предполагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Более 45% всех поставок пришлось на чешскую Bioveta, выпускающую комплексные вакцины — «Биокан» для собак и «Биофел» для кошек. Поставки «Биокана» выросли в 140,9 раза год к году, «Биофела» — в 64,7 раза. За те же периоды 2021–2022 гг. большую часть рынка — 66,5% и 56,6% соответственно — занимала американская MSD Animal Healthcare со своей вакциной «Нобивак». Как сообщили в Россельхознадзоре, объем ввоза «Нобивака» в 2022–2023 гг. упал в десять раз по сравнению с 2021 г., до 525 тыс. доз. Но MSD Animal Healthcare покинула российский рынок.

С 1 сентября 2023 г. компании, чьи площадки не прошли проверку требованиями GMP (соответствие международным производственным стандартам), не смогут поставлять препараты в РФ, рассказывал DK.RU. Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Сергей Жаворонков говорит, что из-за новых требований с сентября в Россию не может быть ввезена ни одна зарубежная вакцина. По его словам, по итогам 65 российских инспекций на предприятиях участников ассоциации только в 24% случаев были выданы сертификаты о соответствии GMP. На устранение замечаний нужно время.

Так, директор по продажам и развитию бизнеса Bioveta в России Сергей Разенков подтверждает, что компания целенаправленно сформировала дополнительный товарный запас до момента получения сертификата о соответствии GMP, поскольку в августе даже Bioveta было отказано в получении сертификата. Теперь компания будет проходить процедуру заново.

В сетях ветклиник «Четыре лапы», Vet Union, Vet City, «БиоВет» сообщили, что вакцины от Bioveta и российские препараты пока есть в наличии. В двух из них также была немецкая вакцина «Эурикан» от компании Boehringer Ingelheim.

Сообщается, что российский завод «Ветбиохим» на фоне ухода зарубежных производителей увеличил в 2023 г. выпуск вакцин для мелких домашних животных на 30% год к году, а продажи отдельных препаратов в натуральном выражении — в пять-шесть раз. За январь—август этого года они выпустили около 8 млн доз, сообщили в Россельхознадзоре.

Большая проблема заключается в том, что ввоз в ряд стран животных, привитых российскими вакцинами и препаратами Bioveta, может быть затруднен, предупреждает президент Российской ассоциации практикующих ветврачей Сергей Середа. Сейчас в большую часть стран можно заехать с питомцами, привитыми «Эуриканом».