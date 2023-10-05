Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.10
99,26
104,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ново-Тихвинский монастырь расскажет о своих связях с Императорским домом на экскурсии

Ипáтьевский дóм в Екатеринбурге, последний дом царской семьи
Ипáтьевский дóм в Екатеринбурге, последний дом царской семьи. Иллюстрация: Ново-Тихвинский женский монастырь

Экскурсия может считаться эксклюзивной – она посвящена 300-летию Екатеринбурга. Попасть на нее могут и екатеринбуржцы, и гости города бесплатно.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В год 300-летия Екатеринбурга горожанам расскажут об истории взаимоотношений Императорского дома и Ново-Тихвинского женского монастыря. Именно он организовал эту бесплатную экскурсию.  

Что может связывать уральский монастырь и Императорскую фамилию? Оказывается, очень многое. Как узнал Император Всероссийский Александр I о дочери екатеринбургского мастерового Татьяне Костроминой и почему он решил, что она достойна стать настоятельницей первого в Екатеринбурге монастыря? Какой была судьба удивительного царского портрета, написанного монахиней? Что дарили монахини императорам и их родным? Какое благодеяние оказали простые послушницы Царской семье? Об этом и многом другом горожанам расскажут на экскурсии «Монастырь и Императорский дом» 8 октября в 13.00.

Сбор у центрального входа в храм святого Александра Невского. Дресс-код для посетителей: юбка и головной убор для женщин, брюки (не шорты) для мужчин.

Напомним, Ново-Тихвинский женский монастырь и ранее проводил бесплатные экскурсии, посвященные 300-летию Екатеринбурга.

Читайте также на DК.RU: Ново-Тихвинский монастырь проведет для горожан большой праздник.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes
  • Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024
  • Штрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октябряШтрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октября
  • Ввели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрееВвели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрее
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.