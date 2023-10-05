Ново-Тихвинский монастырь расскажет о своих связях с Императорским домом на экскурсии

Экскурсия может считаться эксклюзивной – она посвящена 300-летию Екатеринбурга. Попасть на нее могут и екатеринбуржцы, и гости города бесплатно.

В год 300-летия Екатеринбурга горожанам расскажут об истории взаимоотношений Императорского дома и Ново-Тихвинского женского монастыря. Именно он организовал эту бесплатную экскурсию.

Что может связывать уральский монастырь и Императорскую фамилию? Оказывается, очень многое. Как узнал Император Всероссийский Александр I о дочери екатеринбургского мастерового Татьяне Костроминой и почему он решил, что она достойна стать настоятельницей первого в Екатеринбурге монастыря? Какой была судьба удивительного царского портрета, написанного монахиней? Что дарили монахини императорам и их родным? Какое благодеяние оказали простые послушницы Царской семье? Об этом и многом другом горожанам расскажут на экскурсии «Монастырь и Императорский дом» 8 октября в 13.00.

Сбор у центрального входа в храм святого Александра Невского. Дресс-код для посетителей: юбка и головной убор для женщин, брюки (не шорты) для мужчин.

Напомним, Ново-Тихвинский женский монастырь и ранее проводил бесплатные экскурсии, посвященные 300-летию Екатеринбурга.

Читайте также на DК.RU: Ново-Тихвинский монастырь проведет для горожан большой праздник.