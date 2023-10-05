Время жестких мер. ФАС потребовала снизить цены на бензин на АЗС

Ведомство уточнило, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признак нарушения антимонопольного законодательства. Владельцы АЗС напоминают, что с лета торгуют бензином в убыток.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учетом уменьшения биржевых цен.

ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу, — сообщили в ведомстве.

При этом в ФАС подчеркнули, что отсутствие принятых мер будет рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ведомстве предусмотрительно добавили, что уже возбудили шесть уголовных дел в пяти регионах страны по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Как рассказывал DK.RU, рост цен на топливо начался летом 2023 г. на фоне резкого роста цен на бензин на бирже. В конце июля президент подписал закон о сокращении демпфера вдвое с сентября 2023 г. до конца 2026 г. Ожидаемо это вызвало у нефтяников серию протестов и резкий, до 8 руб. на литр, рост цен на бензин.

Корни кризиса — во всей системе государственного регулирования внутреннего рынка топлива, росте цен на нефть и обвале рубля, утверждает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Трейдеры могли покупать дешевый бензин и дизельное топливо на оптовом рынке, поскольку крупные нефтеперерабатывающие заводы по закону обязаны продавать часть своей продукции, а затем экспортировать ее с большой прибылью. Расти начали и внутренние оптовые цены.

27 сентября на совещании с правительством Владимир Путин поручил остановить рост цен на бензин в регионах страны. К тому времени цена литра топлива АИ-92 выросла до 51,6 руб., а средние цены на бензин марки АИ-95 достигли 56,47 рубля за литр:

Меры приняты, а цены растут. Что происходит в других звеньях — потребителя мало интересует, потребителю же результат нужен. То же самое касается и сельхозпроизводителей, — заявил президент.

Путин добавил, что реагировать на рост стоимости топлива нужно оперативнее и плотнее общаться с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за ситуацию.

При этом владельцы АЗС отмечали, что с лета торгуют бензином практически в убыток из-за высоких биржевых цен. Дело в том, что владельцы заправок не имеют право повышать стоимость топлива выше пределов общей инфляции, тогда как на бирже рост цен значительно ее опережает.