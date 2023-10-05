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«Сима-ленд» построит в Свердловской области бетонный завод

«Сима-ленд» построит в Свердловской области бетонный завод
Иллюстрация: ru.freepik.com

По словам представителей компании, Свердловской области нужен собственный бетон для снижения себестоимости строительства. В месяц завод планирует выпускать 20 тыс. кубометров продукции.

#НОВОСТИ

«Сима-ленд» построит в Свердловской области завод по производству собственного бетона. Завод появится в районе села Патруши, строительство начнется 15 октября. Запуск производства запланирован на декабрь текущего года, сообщает E1.RU.

В самом строительстве очень необходим бетон, в первую очередь для снижения себестоимости собственного строительства. Качество выпускаемой продукции мы проверяем в лаборатории, снабженной всем необходимым оборудованием: насколько бетон набрал прочность и так далее. Мы на ней проверять будем не только сам бетон, но и железобетонные изделия. Выпускать будем разномарочные бетоны, а также кладочные растворы, — рассказал заместитель гендиректора компании «Сима-ленд».

В месяц завод планирует выпускать до 20 000 кубометров продукции. Производство будет экологичным.

«Наш бетонно-растворный узел имеет закрытый цикл производства, считающегося практически безотходным. Остатки бетонов и растворов перемываются в рециклинговой установке, твердые остатки от намыва используются в отсыпках площадок и производстве железобетонных изделий. Вода от намыва отстаивается в четырехступенчатых ваннах с переливниками и повторно используется в производстве. Отстоявшаяся «супесь» используется как мелкодисперсный заполнитель в производстве архитектурных бетонов», — уточнил представитель компании.

Кроме того, планируется выпуск уникальной продукции, но какой именно — пока компания держит в секрете.

Напомним, что в Свердловской области также началось строительство завода по производству тротуарной плиткиЭто завод «Поревит» в ОЭЗ «Титановая долина». Завершение строительства и запуск производства запланированы на 2025 г. Ежегодно предприятие будет выпускать более 900 тыс. кв. м тротуарной плитки. Продукцию планируют поставлять в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Пермский край. Проект реализует компания «Выбор-КСM Екатеринбург» (входит в зарегистрированный в Тюмени холдинг «Партнер»). 

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Автор: Татьяна Юстус
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