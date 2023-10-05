На повышение качества жизни Кушве выделят почти 120 млрд руб.

Из них 109 млрд — из внебюджетных источников, остальные из федерального и областного бюджетов. Часть средств пойдет на строительство школы, часть — на ремонт зданий.

Правительство Свердловской области до 2030 г. выделит 119,4 млрд руб. Кушвинскому городскому округу на реализацию проектов, повышающих качество жизни людей, сообщает «Ъ-Урал».

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 154,5 млн руб., областного — 6,2 млрд руб., местного — 4 млрд руб. и внебюджетных источников — 109 млрд руб.

Планируется, что выделенные средства пойдут на строительство новой школы на 800 мест и капитальный ремонт еще двух зданий. Кроме того, запланированы строительство загородного детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия и ремонт зданий женской консультации, педиатрического отделения, поликлиники, общей врачебной практики в пос. Баранчинский, благоустройство больничных городков. В Кушве будет построена лыжероллерная трасса, в пос. Баранчинский и Верхняя Баранча — культурные центры.

Напомним, практика развития муниципальных образований региона внедрена по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 2013 г.

Ранее стало известно, что на развитие кластера «Большая Сысерть» планируется потратить более 180 млрд руб.

Первому заместителю губернатора области Алексею Шмыкову представили концепцию развития туристическо-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Проект разработала УК ТРК Свердловской области. Он будет реализован на территории пяти городских округов — Сысертского, Полевского, Арамильского, частично затронет территории, которые относятся к Белоярскому ГО и Екатеринбургу.

Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд руб., в том числе порядка 30 млрд руб. будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения — на строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей городского округа и послужат созданию комфортных условий для туристов, — цитирует Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

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