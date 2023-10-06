Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.10
99,45
104,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Китайские производители Tecno и Realme запланировали открытие фирменных магазинов

Китайские производители Tecno и Realme запланировали открытие фирменных магазинов
Иллюстрация: Ferra.ru

Открытие таких точек в России китайцы считают удачным маркетинговым ходом. Собственные магазины повышают доверие и лояльность аудитории, а также демонстрируют экосистему брендов.

#НОВОСТИ

Китайский производитель смартфонов Tecno планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов в первом квартале 2024 г., пишет «Коммерсантъ». Открытие брендовых магазинов стоит рассматривать «не столько с позиции наращивания продаж, сколько с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения», рассказал директор по продажам бренда Виктор Колесниченко: 

Собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком. Он отметил, что присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории. В Realme проявляли интерес к проекту собственных магазинов в России. 

Другой китайский вендор смартфонов — Realme — также начнет развивать шоурумы в России в следующем году. Пока официальные магазины в России есть у Xiaomi и Samsung (их развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В IRG сообщили, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung. 

Многие иностранные вендоры после начала специальной военной операции на Украине заморозили бизнес в России и закрыли фирменные магазины. Под страхом санкций Huawei летом 2022 г. закрыл четыре из девятнадцати магазинов. По итогам третьего квартала доля свободных площадей в торговых центрах Москвы составляла 11,9%. Теперь мобильные ритейлеры могут занять площади, которые «не подходят, например, для российских брендов одежды», либо заменить конкурентов в лице «Связного», Huawei и Sony. 

По данным МТС, в третьем квартале в России продали 8,1 млн смартфонов на 181 млрд руб.  В деньгах лидером остается Apple с долей 29%, следом идут Samsung (17%) и Tecno с 8,3%. В штуках на первом месте Xiaomi (32%), далее Tecno (15%) и Infinix (11%). Доля Realme год к году сократилась как в штуках (с 16% до 10%), так и в деньгах (с 12% до 6,2%).

До февраля 2022 г. иностранные компании занимали в общей сложности 79 тыс. кв. м в 22 крупнейших ТЦ Москвы, но сейчас 85% этих площадей перешли к российским брендам, рассказывал DK.RU. В основном это бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo, которые теперь арендуют Gloria Jeans, «Стокманн» и Befree. 
Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes
  • Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024
  • Ввели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрееВвели свои «коины»: можно выбирать льготы, как в кафе. Вакансии закрыли в 2 раза быстрее
  • Монстры китайского автопрома еще не пришли. Что будет с российским авторынком?Монстры китайского автопрома еще не пришли. Что будет с российским авторынком?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.