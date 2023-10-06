Китайские производители Tecno и Realme запланировали открытие фирменных магазинов

Открытие таких точек в России китайцы считают удачным маркетинговым ходом. Собственные магазины повышают доверие и лояльность аудитории, а также демонстрируют экосистему брендов.

Китайский производитель смартфонов Tecno планирует открыть несколько пилотных фирменных магазинов в первом квартале 2024 г., пишет «Коммерсантъ». Открытие брендовых магазинов стоит рассматривать «не столько с позиции наращивания продаж, сколько с точки зрения дополнительного маркетингового продвижения», рассказал директор по продажам бренда Виктор Колесниченко:

Собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком. Он отметил, что присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории. В Realme проявляли интерес к проекту собственных магазинов в России.

Другой китайский вендор смартфонов — Realme — также начнет развивать шоурумы в России в следующем году. Пока официальные магазины в России есть у Xiaomi и Samsung (их развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В IRG сообщили, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung.

Многие иностранные вендоры после начала специальной военной операции на Украине заморозили бизнес в России и закрыли фирменные магазины. Под страхом санкций Huawei летом 2022 г. закрыл четыре из девятнадцати магазинов. По итогам третьего квартала доля свободных площадей в торговых центрах Москвы составляла 11,9%. Теперь мобильные ритейлеры могут занять площади, которые «не подходят, например, для российских брендов одежды», либо заменить конкурентов в лице «Связного», Huawei и Sony.

По данным МТС, в третьем квартале в России продали 8,1 млн смартфонов на 181 млрд руб. В деньгах лидером остается Apple с долей 29%, следом идут Samsung (17%) и Tecno с 8,3%. В штуках на первом месте Xiaomi (32%), далее Tecno (15%) и Infinix (11%). Доля Realme год к году сократилась как в штуках (с 16% до 10%), так и в деньгах (с 12% до 6,2%).