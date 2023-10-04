Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.10
99,26
104,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Российский бизнес поделил площади топовых европейских брендов

Российский бизнес поделил площади топовых европейских брендов
Иллюстрация: Midjourney AD

Самой активной компанией стала Gloria Jeans, занявшая 23% бывших помещений иностранных игроков в 22 крупнейших ТЦ Москвы, среди которых площади флагманских Uniqlo и H&M на Тверской улице.

#НОВОСТИ

До февраля 2022 г. иностранные компании занимали в общей сложности 79 тыс. кв. м в 22 крупнейших ТЦ Москвы, но сейчас 85% этих площадей перешли к российским брендам, пишет РБК. В основном это бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo, которые теперь арендуют Gloria Jeans, «Стокманн» и Befree. 

Самой активной компанией стала Gloria Jeans, занявшая 23% бывших помещений иностранных игроков. Представитель ритейлера сообщил, что открыл уже 50 магазинов на местах ушедших иностранных компаний, заняв площади флагманских H&M на Тверской улице и Uniqlo в торговом центре «Европейский».

Остальные площади распределились между универмагами «Стокманн», а 11% досталось Befree. Оставшиеся помещения забрали Lime (9%), Just Clothes (4,77%), Outletium (3,94%), «Снежная королева» (3,79%), «Детский мир» (2,2%) и другие. 

Минимальная доля пришлась на иностранные бренды, оставшиеся в стране, они также воспользовались возможностью занять места ушедших. Среди них оказались итальянская Terranova, немецкая New Yorker, турецкая Koton и LC Waikiki. Однако эксперты предупреждают, что и они покинут рынок. По данным Nikoliers, число новых брендов в торговых центрах скоро сравняется с количеством ушедших из России. С начала 2022 г. на отечественный рынок пришли 27 новых марок, из которых 77,8% из Белоруссии, Ливана и Турции, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes«Леруа Мерлен» прощается с Россией, возглавив рейтинг крупнейших компаний по версии Forbes
  • Штрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октябряШтрафы для работодателей, повышение зарплат, маркировка пива. Новые законы октября
  • «Потребность в покое, стерильности удовлетворена. Нас ждет проявление чувств в интерьерах»«Потребность в покое, стерильности удовлетворена. Нас ждет проявление чувств в интерьерах»
  • Земли в Завокзальном районе застроит ГК «Самолет»Земли в Завокзальном районе застроит ГК «Самолет»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.