Российский бизнес поделил площади топовых европейских брендов

Самой активной компанией стала Gloria Jeans, занявшая 23% бывших помещений иностранных игроков в 22 крупнейших ТЦ Москвы, среди которых площади флагманских Uniqlo и H&M на Тверской улице.

До февраля 2022 г. иностранные компании занимали в общей сложности 79 тыс. кв. м в 22 крупнейших ТЦ Москвы, но сейчас 85% этих площадей перешли к российским брендам, пишет РБК. В основном это бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo, которые теперь арендуют Gloria Jeans, «Стокманн» и Befree.

Самой активной компанией стала Gloria Jeans, занявшая 23% бывших помещений иностранных игроков. Представитель ритейлера сообщил, что открыл уже 50 магазинов на местах ушедших иностранных компаний, заняв площади флагманских H&M на Тверской улице и Uniqlo в торговом центре «Европейский».

Остальные площади распределились между универмагами «Стокманн», а 11% досталось Befree. Оставшиеся помещения забрали Lime (9%), Just Clothes (4,77%), Outletium (3,94%), «Снежная королева» (3,79%), «Детский мир» (2,2%) и другие.

Минимальная доля пришлась на иностранные бренды, оставшиеся в стране, они также воспользовались возможностью занять места ушедших. Среди них оказались итальянская Terranova, немецкая New Yorker, турецкая Koton и LC Waikiki. Однако эксперты предупреждают, что и они покинут рынок. По данным Nikoliers, число новых брендов в торговых центрах скоро сравняется с количеством ушедших из России. С начала 2022 г. на отечественный рынок пришли 27 новых марок, из которых 77,8% из Белоруссии, Ливана и Турции, рассказывал DK.RU.