Made in Узбекистан. Российские fasion-ритейлеры отказываются от фабрик Китая

Российские ритейлеры одежды сокращают количество заказов на фабриках Китая и переносят производства в страны СНГ. Плюсов много: можно рассчитываться рублями, коллекции отшивают быстрее и дешевле.

Российские бренды начали отшивать одежду в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других, пишут «Известия». Раньше заказы преимущественно размещались на китайских фабриках, однако в последнее время бренды столкнулись с проблемами: увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика.

В компании «Снежная королева» рассказали, что на данный момент заказы на пошив коллекций размещают в основном в Киргизии:

Киргизия — новое для компании направление, удобное с точки зрения логистики и наличия свободных производственных мощностей, а также приемлемой цены. Размещение заказов на местных фабриках позволит оптимизировать издержки по всей товаропроводящей цепи и сдерживать рост цен.

В Melon Fashion Group, куда входят бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela, также сообщили, что переориентировались на фабрики в СНГ. Там рассказали, что ранее до 70% продукции было произведено на фабриках Китая, однако эта цифра будет сокращаться:

Одним из приоритетных направлений для Melon Fashion Group стало освоение фабрик Узбекистана. Еще в 2020 г. объем производства в республике занимал 1%, в 2022-м — уже 10%. В 2023 г. эта цифра еще вырастет. При этом ранее 70% изделий компании производили в Китае, однако теперь его доля постепенно снижается.

В Melon Fashion Group добавили, что диверсификация поставщиков позволяет сократить производственные риски и логистическое плечо, в итоге коллекции доставляются в Россию быстрее. При этом о полном прекращении сотрудничества с Китаем речи не идет.

Генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что наиболее высокий прирост заказов от российских ритейлеров в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, чуть меньше у Киргизии. Одно из главных преимуществ фабрик в странах СНГ — сроки поставки, которые составляют от трех до 20 дней, тогда как доставка коллекций из Китая достигает полугода. Немаловажно и то, что расчеты с фабриками в СНГ производятся в рублях:

Также среди преимуществ технологически развитые швейные и трикотажные производства, наличие субсидий у производителей, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства — она ниже, чем в Китае, Турции, РФ на 20–50% на сопоставимые изделия и партии. Это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам.

Президент ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин говорит, что производство одежды в некоторых странах СНГ действительно обходится дешевле, чем в Китае. В частности это касается хлопковых изделий, которые изготовлены в Узбекистане. Одни из лучших цен на трикотажные изделия и пряжу — в Белоруссии, а изделия из кожи очень выгодно производить в Армении, добавил Дмитрий Шишкин.

Российские производители одежды наращивают присутствие на рынке и объемы производства на фоне ухода зарубежных конкурентов. Как рассказывал DK.RU, после 24 февраля 2022 г. об уходе объявили десятки иностранных брендов, однако не все из них прекратили функционировать окончательно. Например, бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group превратились в RE, CR, M, «Син», «Хс».

Добавим, что российский бизнес весьма охотно занимает ниши и торговые площади ушедших с российского рынка брендов. Так, сеть Lady & Gentleman City запустила проект Just Clothes и планирует занять все площади ушедшего ритейлера Uniqlo. Gloria Jeans активно осваивает нишу ушедшей сети H&M.