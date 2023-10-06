Доллар взлетит до 102 руб. в ближайшее время. Есть ли жизнь после?

Имеет ли под собой серьезные основания взлет доллара до трехзначных чисел? Сегодня курс превысил ₽100 за доллар и продолжает расти. Эксперты уверены — нужно дождаться конца октября.

Курс доллара вырос на 0,75%, или ₽0,75, до ₽101,1575 впервые с 14 августа 2023 г. Курс евро к 08:12 мск прибавил 0,69% (₽0,73) — до ₽106,5. Выше ₽106 евро торгуется впервые с 16 августа. В это же время курс юаня поднялся на 11 коп. и торговался по 13,84 руб. Одной из причин такого взлета эксперты называли цены на нефть.

На торгах 5 октября цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 29 августа. С локального пика конца сентября котировки нефти марки Brent обвалились почти на 14%. В результате давление на российскую валюту усилилось из-за снижения цен на нефть и новых попыток доллара США продолжить укрепление против основных валют, сообщил аналитик УК «Первая» Иван Капустянский. На торгах 5 октября цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 29 августа.

Накануне эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявлял, что курс доллара едва ли сможет преодолеть отметку в 100 руб. Также специалист не исключил падение американской валюты на фоне дорогой нефти. Также значительный вклад в активные покупки валюты могут вносить восстановившийся импорт и продолжающийся вывод капиталов в рамках выкупа у нерезидентов российских активов, допустил Бабин.

После ухода котировок выше ₽100 за доллар рубль может начать активно укрепляться во второй половине месяца, полагают аналитики ИК «Алор Брокер». Минфин России объявил, что ожидает в октябре 2023 г. рекордный объем — более ₽0,5 трлн — дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора.

Эксперт ждет уже во второй половине октября увеличения предложения валюты, которое улучшит позиции рубля на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет. Он рассчитывает, что выход курса доллара в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок.

Если прогноз финансового ведомства оправдается в большей своей части, это окажет сильную поддержку рублю, поскольку нефтяные компании будут вынуждены увеличить продажу валютной выручки. «БКС Мир инвестиций» допустил выход пары доллар/рубль на годовые пики — под уровень ₽102 в ближайшее время. Однако все же это будет больше «спекулятивный заброс» на факте дефицита валюты. В среднесрочной перспективе можно ожидать снижения курса в район ₽90 и ниже, сообщают эксперты.