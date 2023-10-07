Откуда в «Почте России» финансовая дыра? Власти решились на аудит

В 2022 г. «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли. В «Почте России» предложили закрыть лишние отделения, как это было сделано в Сбербанке.

«Почта России» накопила дыру на много миллиардов рублей. Разобраться с тем, что же пошло не так, пытаются депутаты и Минфин, пишет РБК. О том, что совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита расходов компании, в СМИ сообщил представитель Минцифры: «Аудит поможет оценить финансовую модель и проанализировать необходимость дополнительных мер поддержки».

Из подготовленных «Почтой России» расчетов следует, что она рассчитывает на господдержку — это должно помочь разобраться с накопленными долгами. А именно на докапитализацию компании примерно на 117 млрд руб, рефинансирование долга, который на конец 2022-го составил 153,5 млрд руб., за счет средств из ФНБ под 3,5% и смягчение регуляторных условий.

Проблема заключается в том, что у «Почты России» сохраняется более высокий уровень затрат из-за разницы в регуляторных условиях. А накопленные долговые обязательства не позволяют инвестировать в развитие. Увеличение роста объемов доставки невозможно без капитальных вложений в клиентский сервис и расширение легкой сети, говорят в компании:

Дальнейший потенциал восстановления финансовой устойчивости только в покрытии расходов на несжимаемую общественную инфраструктуру, выравнивании условий работы с конкурентами и рефинансировании долга.

В первую очередь компания просит дать ей возможность закрыть часть убыточных отделений, как это в свое время было сделано для Сбербанка. Изменить нормативы по частоте доставки корреспонденции с шести до пяти раз в неделю для федеральных центров, с пяти до трех — для муниципальных и с трех до одного — для прочих. Ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.

По оценке «Почты России», приводимой в документе, при докапитализации компания сможет сэкономить на процентных платежах примерно 20,7 млрд руб. до конца 2025 г., а при рефинансировании долга под 3,5% из ФНБ — 4,7 млрд руб. В сценарии развития с поддержкой государства компания планирует получить чистую прибыль в размере 6 млрд руб. в 2024 г. и 33 млрд руб. в 2025-м. А без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 г.

Представитель Минцифры подчеркнул, что в министерстве считают недопустимым закрытие любых отделений «Почты России» и требуют незамедлительно принять меры по восстановлению работы временно закрытых отделений. «Все отделения компании должны продолжать работать и обеспечивать доставку корреспонденции и посылок жителям по всей стране», — сказал он. Сейчас чиновники ждут результатов аудита:

Звучащие где-то предложения по закрытию части отделений «Почты России» больше похожи на «пугалку». На последних заседаниях совета директоров вопрос выделения компании средств из ФНБ не обсуждался. Но власти точно не будут принимать никаких решений по финансам, пока не увидят результаты, — рассказал собеседник.

В 2022 г. «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. За шесть месяцев этого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,3 млрд руб. По итогам всего 2023 г. чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб. В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится», поскольку вопрос финансового состояния компании «вызывает большую озабоченность», рассказывал DK.RU.

«Почта» сможет выйти из сложного финансового положения и стать устойчиво прибыльной только в партнерстве и за счет расширения взаимодействия и спектра услуг для маркетплейсов. Ее рроблема не в том, что у нее много отделений, а в том, что в свое время не были использованы возможности повысить их доходность за счет развития ритейла (например, в рамках партнерского проекта с «Магнитом») или создания на их базе полноценных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Если в итоге маркетплейсы начнут активно развивать ПВЗ в небольших населенных пунктах, а такие проекты уже запущены, это приведет к еще большему сокращению доходов сети почтовых отделений», — указал глава «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.