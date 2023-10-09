В 2023 г. кадровый голод в Свердловской области усилился в 1,6 раза

Больше всего от нехватки работников страдают автомобильный бизнес, логистика, строительство и розничная торговля. Сложно найти сотрудника в сфере обслуживания.

По итогам сентября 2023 г. на одну активную вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активных резюме. Год назад, в сентябре 2022 г., на одну вакансию в Свердловской области приходилось 4,0 резюме, таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,6 раза. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Заметнее всего ситуация изменилась в сферах «Автомобильный бизнес», «Страхование», «Розничная торговля», «Транспорт, логистика, перевозки», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Административный персонал», где дефицит кадров вырос в два и более раза.

Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме. Также в топ-10 самых «дефицитных» сфер вошли «Розничная торговля», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Транспорт, логистика, перевозки», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Сельское хозяйство». Здесь не более 3 активных резюме на одну вакансию.

Таким образом, работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства.

Однако есть сферы, в которых наблюдается избыток кадров. По итогам сентября 2023 г. их четыре: «Маркетинг, реклама, PR», где 9,5 резюме на вакансию, «Высший и средний менеджмент» — 10,4, «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 11,7 и «Искусство, развлечения, массмедиа» — 16,3. Найти работу этих сферах сложнее всего.

В ситуации кадрового голода 72,5% российских компаний стараются удержать работников за счет повышения зарплаты. Такую стратегию работодатели выбирают в 2023 г. на фоне кадрового голода и низкой безработицы.

При этом для сохранения персонала каждая третья компания готова отпустить сотрудника работать на удаленке, а 25% работодателей берут на себя оформление мобилизационной брони. Однако основным инструментом сохранения и привлечения работников компании все-таки называют увеличение размера вознаграждения.

68% опрошенных работодателей повышают зарплату сотрудникам один раз в год, остальные 32% опрошенных готовы в этом году пересматривать уровень оплаты труда сотрудников два или три раза.

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