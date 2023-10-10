Нобелевская премия за HR: награду получило исследование о месте женщин в экономике

Исследование американского экономиста Клаудии Голдин продлилось более 20 лет. Голдин раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда и объяснила разницу между зарплатами женщины и мужчин.

Американский экономист, историк Клаудия Голдин получила премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. В пресс-релизе нобелевского комитета отмечается, что Голдин раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда. Она представила первый полный отчет о доходах женщин и их вовлеченности в рынок труда. Изучив архивные данные более чем за 200 лет, ученый приводит свой взгляд на причины сохраняющейся гендерной разницы в доходах, а также показывает, как уровень занятости менялся на протяжении времени:

Понимание роли женщины на рынке труда важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, следует устранить в будущем, — заявил председатель комитета по присуждению премий в области экономических наук Якоб Свенссон.

Отчасти гендерный разрыв в доходах можно объяснить различиями в образовании и выборе профессии. Вклад замужних женщин на рынке труда снизился с переходом от аграрного к индустриальному обществу в начале XIX века, но затем их участие стало увеличиваться по мере роста сферы услуг в начале XX века. Американский экономист объяснила эту закономерность следствием развития социальных норм, касающихся домашних и семейных обязанностей.

Несмотря на экономический рост и увеличение доли занятости женщин, в XX веке разница в доходах на протяжении 200 лет почти не сокращалась. В течение XX века уровень образования женщин постоянно рос. Как отмечается, в настоящее время в большинстве стран с высоким уровнем дохода уровень образованности женщин даже выше, чем у мужчин. По мнению Голдин, это отчасти объясняется тем, что решение о получении образования принимается в относительно молодом возрасте. А ожидания девушек формировались на основе опыта предыдущих поколений — например, их матерей, которые не возвращались на работу, пока дети не подросли. В своих работах Голдин пришла к выводу, что большая разница в доходах сейчас приходится на женщин, работающих в одной и той же профессии, и что она в основном возникает с рождением первого ребенка.

Премия по экономике, в отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике, литературе и премии мира, была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Шведским национальным банком в 1968 г. и стала 55-й с 1969 г. Клаудия Голдин стала третьей женщиной, которой присудили премию по экономике. До нее лауреатами были объявлены американский политолог и экономист Элинор Острём (в 2009 г.), а также французский экономист, профессор Массачусетского технологического института Эстер Дюфло (в 2019 г.).

Клаудия Голдин родилась в 1946 г. в Нью-Йорке. В 1967 г. получила степень бакалавра экономики в Корнеллском университете, в 1969 г. стала магистром по экономике в Чикагском университете, в 1972 г. там же получила докторскую степень по экономике. В 1990 г. присоединилась к преподавательскому составу экономического факультета в Гарвардском университете. В 2013-2014 гг. была председателем Американской экономической ассоциации. Голдин известна работами о месте женщин в экономике. Ее наиболее влиятельные статьи в этой области — о стремлении женщин к развитию карьеры и приверженности семье, а также о причинах того, почему женщины теперь составляют большинство среди студентов.

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