Huawei инвестирует $1 млрд в российские кадры и мозги

За первый год после начала спецоперации китайский гигант стал монополистом в области HR, переманив к себе большую часть сотрудников ушедших западных брендов для победы в технологической гонке.

Научные кадры и инвестиции в R&D (research and development) — залог успеха в глобальной технологической гонке, пишет Forbes. Несмотря на остановку официальных продаж и поставок оборудования, китайский IT-гигант Huawei нарастил штат сотрудников своего Российского исследовательского института (Russian Research Institute, RRI) еще на две трети и продолжает инвестировать сотни миллионов долларов в год в партнерские программы с российскими вузами.

Huawei использует кризисы для расширения бизнеса, и исход западных компаний из России не стал исключением, позволив китайскому гиганту пополнить обойму первоклассных специалистов. Китайский IT-гигант успешно переманивал сотрудников западных компаний, которые покинули Россию, сообщает Forbes. Так Huawei удалось заполучить команду специалистов из Siemens, к ним также переходили сотрудники из других западных компаний, например, Deutsche Bank.

При этом Huawei в России не отказалась и от кооперации с российскими вузами. «Это взаимодействие с российскими институтами. Деньги серьезные, вложения Huawei в российскую науку ежегодные — сотни миллионов долларов. Это огромная сумма. А общий годовой бюджет Huawei на R&D в России составляет около $1 млрд», — рассказал источник компании.

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев подтверждает, что вложения Huawei в кооперацию с российской наукой исчисляются десятками миллиардов рублей в год. Партнерами Huawei среди российских вузов выступали Университет науки и технологий МИСиС, МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, Казанский федеральный университет, Томский политех и другие:

Да, это так и есть. Мы знаем, что они очень активно используют российский потенциал. Им вообще очень интересно пользоваться российскими технологиями, потому что они понимают: у нас не только большой потенциал с советского времени, но и очень хорошие ученые-теоретики, а они могут дать довольно серьезный импульс для практических исследований в сфере коммуникаций, связи. Они, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы работать с нашими университетами и научными центрам

С конца 1990-х гг. в России появился целый ряд центров исследований и разработок иностранных компаний. К 2022 г. их развивали Siemens, Intel, NVIDIA, Huawei, Samsung, Nokia, Dell, EMC и др., рассказала руководитель направления по управлению персоналом американской IT-компании Bright Pattern Inc. Марина Волостнова:

Чем действительно всем нравятся российские разработчики и ученые — широтой мысли. У нас чаще всего есть достаточно широкие знания во всем — химия, физика, электрика, биология. Если мы возьмем Америку, то там очень глубокая экспертиза обычно в одной области, двух, и то в смежных. Здесь был удивительный уникальный сплав — отличная база и свободомыслие людей в плане технологий. Это поколение, которое может из палки-копалки сделать целую игру, она у нас многофункциональная.

«То, чем Huawei является в России — это чистый research, не R&D, здесь нет никакого продуктового конвейера. Результатами деятельности являются статьи, патенты, алгоритмы. Продуктизация вся происходит в Китае. Поэтому исследовательская организация Huawei в каком-то смысле похожа на НИИ советских времен», — рассказывает источник Forbes.

Заинтересованность партнеров из Китая в отечественных кадрах подтверждает их участие в международных форумах в России. Научную конференцию МГУ «Суперкомпьютерные дни в России» спонсировали американские компании IBM, NVIDIA, Intel, AMD, Hewlett-Packard Enterprise, китайские Lenovo, Huawei, отечественные разработчики и производители. Но после начала спецоперации многие западные технологические вендоры свернули бизнес в России. С отдельным докладом на семинаре «Инструменты и технологии обеспечения эффективной работы суперкомпьютерных центров» выступили представители компании Huawei.

Китайские производители шаг за шагом продолжают занимать рынок, умудряясь лавировать между санкциями. Компании Tecno и Realme запланировали открытие фирменных магазинов. Открытие таких точек в России китайцы считают удачным маркетинговым ходом. Другой китайский вендор смартфонов — Realme — также начнет развивать шоурумы в России в следующем году. Пока официальные магазины в России есть у Xiaomi и Samsung (их развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В IRG сообщили, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung. Собственные магазины повышают доверие и лояльность аудитории, а также демонстрируют экосистему брендов, писал DK.RU.