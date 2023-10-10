C Кипра в Казахстан? Акционеры Fix Price релоцируют компанию

Международная сеть магазинов низких цен Fix Price может сменить головной офис и страну. Акционерам предложат принять непростое решение и поменять гражданство компании на Казахстан.

Fix Price Group объявил о решении совета директоров компании созвать два внеочередных общих собрания акционеров. В соответствии с требованиями кипрского законодательства, акционерам будет предложено утвердить индивидуальную отчетность Fix Price за период с 1 января до 31 августа 2023 г. и принять решение покинуть страну. В повестку собрания включен вопрос одобрения предлагаемой редомициляции:

Компания намерена перенести свое местонахождение из Республики Кипр, сохранив свой организационно-правовой статус, и стать зарегистрированным юридическим лицом на территории международного финансового центра Астана в Республике Казахстан, — говорится в отчете.

В повестке собрания вопрос об утверждении и замене действующих меморандума и устава компании новыми документами в соответствии с законодательством Казахстана, а также о назначении совета директоров и иных должностных лиц.

Fix Price — одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2023 г., сеть насчитывала 6,039 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья. Сейчас сеть магазинов в Казахстане насчитывает 262 объекта. Компания намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок и листинг ГДР группы на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.

Ранее в сентябре Fix Price заявила о выходе на рынок Арабских Эмиратов. Сотрудников известная сеть набирает с конца прошлого года, рассказывал DK.RU. По итогам 2022-го объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36% до $7,5 млрд. Сеть активно занимается международной экспансией, ОАЭ станет ее девятой страной. Во втором квартале 2023 г. сеть Fix Price открыла первые магазины в Армении по программе франчайзинга. «Мы видим значительный потенциал для расширения нашего бренда на этом перспективном рынке», — отметил гендиректор.