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В Екатеринбурге проектируют сад, который должен «помирить всех»

В Екатеринбурге проектируют сад, который должен «помирить всех»
Иллюстрация: 2ГИС

Сад святой Екатерины будет создан у библиотеки духовной семинарии на ул. Куйбышева, 63. В его разработке примут участие не только архитекторы, но и студенты и горожане.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Территорию в квартале ул. Горького, Куйбышева и Гоголя в Екатеринбурге планируется преобразить. Как пишет 66.RU, группа архитекторов разрабатывает концепцию Сада святой Екатерины, который расположится у библиотеки духовной семинарии на ул. Куйбышева, 63. Сейчас на территории будущего озеленения находится малая усадьба Рязановых, признанная памятником архитектуры, и три сгоревших деревянных дома.

Архитекторы, работающие над проектом, сообщили, что проект готовится для епархии города и должен будет примирить городские сообщества.

Сад может стать новой достопримечательностью города: благотворители заявили, что не стесняют разработчиков в финансировании и готовы предоставить деньги на любые проектные решения.

Известно также, что сад будет поделен на несколько частей, которые закрепят за городскими вузами. Такое решение авторы объяснили тем, что святая Екатерина покровительница не только Екатеринбурга, но и студенчества. Концепцию сада обещают обсудить сначала со студентами, а затем с более широким кругом лиц — мнение горожан должно «усилить проект».

Также сообщается, что со временем вместо библиотеки семинарии в здании на ул. Куйбышева откроется молодежный творческий центр.

Напомним, минувшим летом снос усадьбы XIX в. в центре Екатеринбурга остановили с помощью прокуратуры и полиции. Общественники начали бить тревогу в ноябре 2022, когда усадьбу исключили из ОКН. В январе 2023 г. были снесены хозпостройки, часть архитектурного ансамбля. В мае начался снос основного здания.

Также ранее DK.RU писал, что уральский девелопер Prinzip займется восстановлением конструктивистской гостиницы «Большой Урал» в центре Екатеринбурга. 

Автор: Александра Клименко
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