«Колизей» готовят к ремонту: поменяют крышу и фасад здания

Сейчас в здании бывшего театра и кинотеатра работает труппа «Провинциальных танцев». Артистам не хватает места для репетиций из-за низкой крыши.

На реконструкцию «Колизея» в Екатеринбурге требуется 300 млн руб., пока средства на работы готов выделить только городской бюджет. Илья Марков, глава управления культуры Екатеринбурга, уточнил, что проектная документация должна быть готова до конца 2023 г., начать работы могут летом 2024 г., но многое в итоге будет зависеть от того, найдутся ли инвесторы помимо мэрии.

Нам бы очень хотелось, чтобы мы закончили реконструкцию в течение полутора-двух лет. Финансирование на сегодняшний день готов предоставить только город. Ведем переговоры и с инвесторами, — приводит слова Маркова 66.RU.

Главной проблемой бывшего кинотеатра, в котором сейчас располагается театр «Провинциальные танцы», остается маленький репетиционный зал, его площадь всего 60 кв.м., тогда как труппе нужно около 200 кв.м. Решить проблему можно за счет изменения крыши, сделав ее «покатой, треугольником». Этот вариант позволит сохранить высоту здания, памятник архитектуры будет сохранен, а высотность зала станет достаточной для полноценных репетиций.

Ольга Паутова, руководитель «Провинциальных танцев», рассказала, что после обновления здания в зале станет на 20 мест больше, он сможет вмешать 220 зрителей.

В рамках работ также изменится фасад здания, так как на данный момент от не соответствует историческому облику, на месте дверей расположены окна, на месте окон двери. Восстанавливать внешний вид здания будут по сохранившимся фотоснимкам.

Напомним, здание для первого театра Екатеринбурга «Колизей» было построено в 1847 г., с 1912 г. это кинотеатр. В 2022 г. в здание переехала труппа «Провинциальные танцы».

Напомним, в мае 2023 г. сообщалось, что на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Колизей» потратят 177,9 млн руб. вместо предусмотренных полгода назад 9,8 млн. Планировалось, что работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет:

в 2023 г. — 6,323 млн руб.;

в 2024 г. — 100 млн руб.;

в 2025 г. — 70 млн руб.

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