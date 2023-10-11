Якушев поручил взять под контроль дефицит кадров на предприятиях

Главные федеральные инспекторы должны работать над стабилизацией рынка труда, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев по итогам совещания о кадровой обеспеченности в округе дал поручение главным федеральным инспекторам. Они должны взять под контроль вопросы стабилизации рынка труда и сокращения дефицита кадров на предприятиях, сообщает пресс-служба полпредства.

Своевременная и качественная реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда позволяет решить сразу две задачи: обеспечить людей работой и сократить дефицит кадров на предприятиях регионов, — заметил Якушев.

Отметим, согласно данным Минтруда РФ, у Урала сильные позиции по организации общественных и временных работ, план превышен уже на 16%. Также УрФО входит в тройку по обучению в рамках проекта «Содействие занятости».

Ранее на DK.RU: «Новых свободных людей нет». Как промышленным предприятиям пережить кадровый голод

Напомним, накануне сообщалось, что по итогам сентября 2023 г. на одну активную вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активных резюме. Год назад, в сентябре 2022 г., на одну вакансию в Свердловской области приходилось 4,0 резюме, таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,6 раза.

Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме. Также в топ-10 самых «дефицитных» сфер вошли «Розничная торговля», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание», «Медицина, фармацевтика», «Продажи, обслуживание клиентов», «Транспорт, логистика, перевозки», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Сельское хозяйство». Здесь не более 3 активных резюме на одну вакансию.