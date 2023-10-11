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Госдума попросила проверить деятельность «Роснано» из-за финансовой дыры в 100 млрд руб.

Госдума попросила проверить деятельность «Роснано» из-за финансовой дыры в 100 млрд руб.
Иллюстрация: РИА Новости

Вслед за «Почтой России» финансовый аудит пройдет в «Роснано». Депутаты просят проверить, откуда в компании финансовая дыра на 100 млрд руб. Ранее «Роснано» предупредила о возможном банкроте.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Госдума инициировала проверку деятельности компании «Роснано» из-за предполагаемого ущерба российскому бюджету более чем в 100 млрд руб., пишет РБК.

Комитеты Госдумы по экономической политике, безопасности и противодействию коррупции, согласно поручению, запросили в правительстве России информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано» за весь период его существования.  

Госдума приняла сегодня инициированное нами протокольное поручение о необходимости проверки результатов финансовой деятельности госкорпорации «Роснано». После получения соответствующей информации будем обращаться в правоохранительные органы, — сообщил депутат фракция КПРФ Алексей Куринный.

С полученными данными планируется обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы.  

Ранее «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, сообщал DK.RU. Чистый долг компании на 30 июня составлял 95,56 млрд руб.  

В апреле 2022 г. руководитель «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в 2010-2020 гг., когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.

Добавим, что министр финансов Антон Силуанов в обращении к Владимиру Путину писал, что не видит целесообразности поддерживать дееспособность госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях.  

Ранее депутаты и Минфин попросили провести аудит компании «Почта России» из-за финансовой дыры на много миллиардов рублей. 

Автор: Екатерина Тарханова
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