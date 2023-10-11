«Средняя цена б/у авто в дорогом сегменте — 3,3 млн». Почему встал вторичный авторынок?

По данным «Автостата», впервые цена подержанного легкового автомобиля оказалась выше 1,5 млн руб. На ценах сказался и запрет на экспорт авто из Японии, и выросшие курсы валют. Но это не все.

В сентябре по сравнению с августом продажи стагнируют, следует из опроса дилеров и классифайдов, сообщает Коммерсантъ. Рынок автомобилей с пробегом в сентябре впервые пошел на спад. На реализацию подержанных автомобилей влияют выросшие кредитные и лизинговые ставки. Также на рынке негативно отражается падение предложения, в том числе из-за рекордно низкого импорта, считает директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов:

Если сравнивать с прошлым годом, то, конечно, виден рост продаж, который можно объяснить низкой базой 2022 г. Интерес подогрет ожиданием роста цен на фоне ситуации на валютном рынке и увеличения утильсбора. Прогнозы строить рано, но относительно прошлого года общий рост составляет примерно 20%. На начало октября тренд продолжается, спрос стабилен.

Стремительному росту рынка автомобилей с пробегом в июле-августе способствовали новости о повышении утильсбора и ослабление рубля. «Люди спешили приобрести машины по текущим ценам — спрос вырос на 80% по сравнению с июнем. В сентябре продажи ожидаемо упали — на 10,26% относительно августа»,— заключает аналитик «Дрома» Александра Новикова.

Ввоз автомобилей по параллельному импорту практически сошел на нет из-за курса валют. Импорт б/у автомобилей в сентябре стал минимальным за год — 17,2 тыс. машин, что втрое меньше июля и вдвое — августа. Влияние оказал и запрет на ввоз популярных машин из Японии.

Впервые, по данным «Автостата», цена подержанного легкового автомобиля оказалась выше 1,5 млн руб. Это на 5% больше, чем в августе, и на 23% дороже год к году. В агентстве отмечают, что цены растут с апреля. По данным «Дрома», средняя стоимость подержанного автомобиля за девять месяцев выросла на 25%. Так, Hyundai подорожали более чем на 35%, Kia — на 31%, BMW — на 28%, а Toyota, Mazda и Lada — на 25%. Самыми востребованными в этом ценовом сегменте на площадке оказались Mercedes-Benz и BMW.

Средняя цена автомобиля с пробегом в дорогом сегменте выросла незначительно относительно общего рынка — на 10% — и составила 3,3 млн руб. Доля этих машин при этом продолжает расти. В октябре на машины дороже 3 млн руб. приходится 18% всего предложения, год назад он занимал 12%, а в январе 2022 года всего 7%.

В то же время предложение на вторичном рынке сократилось относительно прошлого года почти на 20%, хотя и «держится на относительно стабильном уровне . В целом по России в сентябре число объявлений о продаже машин с пробегом «рекордно сократилось — примерно на 23%», подтверждает автоэксперт Денис Мигаль. Он также отмечает продолжающийся рост доли дилеров на рынке автомобилей с пробегом. Сейчас на них приходится почти треть от всего предложения, хотя год назад этот показатель был около 20%. Предложение в сегменте продолжает расширяться за счет пользующегося спросом trade-in.

Эксперты ждут роста цен на авто на 10-20% до конца 2023 г., рассказывал DK.RU. Аналитики уверены, что продажи новых машин по итогам этого года превысят 1 млн штук, что на 25% выше прошлогодних показателей. Рост цен покупателей не пугает, а стимулирует к быстрой сделке.