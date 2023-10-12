S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание из-за проблем с двигателями Airbus

Около 50 самолетов авиакомпании S7 находятся на постоянных ремонтах, некоторые из них с февраля. У «Аэрофлота» и других российских перевозчиков такие самолеты продолжают летать. В чем дело?

S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% из-за проблем с «плановым техобслуживанием самолетов», сообщили в авиакомпании. Источник Forbes в Минтрансе уточнил, что речь идет о трудностях с обслуживанием Airbus A320 A320/А321neo и их американских двигателей Pratt & Whitney (P&W).

S7 сейчас «действительно эксплуатирует не все самолеты», признал близкий к перевозчику источник. В авиапарк S7 входят 103 самолета и 20% из них — не летает, свидетельствуют данные Flightradar. Из 31 самолета A320neo стоят шесть, из восьми А321neo находятся на ремонте все, причем два из них — с февраля. С 30 сентября не летают все три Airbus А319, несколько месяцев простаивают три А320, неделю — один А321 из 16. С конца лета не летает один Boeing из 19, до десяти месяцев простаивают пять Embraer из 17.

S7 находится в поисках решения по ремонту двигателей P&W. По данным некоторых источников в правительстве, компания пыталась запросить у Минтранса разрешение на вывоз за рубеж не менее 22 бортов Airbus neo.

Двигатели P&W и CFM новые, обслуживать их крайне сложно, и эксплуатанты CFM также могут столкнуться с невозможностью их техобслуживания в России, рассказал представитель Willis Lease Financial Company (лизингодатель двигателей Rolls-Royce, General Electric и CFMI) в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский. Он отметил, что оба двигателя «чипированные», их перемещение контролируется, и обслуживать их без официальной поддержки невозможно.

Помимо S7, самолеты A320/А321neo эксплуатируют также «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и чартерные «Северный ветер» и «Северо-Запад». Но на 73 таких самолетах установлены французско-американские двигатели CFM Leap и проблем с ними меньше. По данным Flightradar, у «Аэрофлота» простаивает один А321neo из 58, у «Уральских авиалиний» летают все самолеты этого типа.

Летом 2023-го производитель двигателя для neo от 2016 г. отозвал более 1000 таких двигателей из-за проблем. В итоге, по данным IBA, как минимум 57 авиакомпаний вывели из эксплуатации самолеты с такими двигателями.

За январь-апрель 2023 г. российские авиакомпании перевезли внутри страны 22,5 млн человек, на 15,5% больше, чем годом ранее, рассказывал DK.RU. Этот показатель стал максимальным за последние 15 лет, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 г. — 21,1 млн пассажиров.