Уровень безработицы в области — минимален. Что происходит на рынке труда

Екатеринбург стал одним из лидеров Урала по показателям рынка труда. По сравнению со II кварталом 2023 г. в III квартале число предложений о работе выросло еще на 21%.

По данным Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уровень безработицы во II квартале 2023 г. составил 1,9%, это минимальные значения. Согласно аналитике Авито Работы, количество вакансий в Екатеринбурге за III квартал 2023 г. увеличилось на 139% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики сервиса сообщают, что для жителей Свердловской области самыми важными факторами при приеме на работу остаются размер заработной платы, официальное трудоустройство и гибкие условия труда. Также значимую роль играют репутация работодателя и отзывы сотрудников.

Сегодня можно смело говорить, что Екатеринбург является одним из лидеров Урала по показателям рынка труда. По сравнению со II кварталом 2023 года в III квартале число предложений о работе в Екатеринбурге выросло на 21%. Средние предлагаемые заработные платы также выросли на 16%, — комментирует Елизавета Чурина, региональный представитель Авито Работы в УрФО.

По динамике количества вакансий лидирует сфера курьерской доставки. В III квартале 2023 г. в ней опубликовано в 5,3 больше предложений, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Далее следуют профессии сегмента домашнего персонала с приростом в 4,9 раза, в 4,6 раза зафиксирован рост в отрасли такси. По данным на начало октября, в Свердловской области соискателям доступно порядка 54 000 вакансий, из них 26 000 — в Екатеринбурге.

Больше половины (52%) екатеринбуржцев хотя бы раз предпринимали попытку найти работу в текущем году. Если говорить о последних тенденциях рынка труда в Екатеринбурге, то стоит отметить особый рост интереса соискателей к трудоустройству на полный рабочий день (+42%), частичную занятость (+35%) и удаленный формат (+30%), — комментирует Роман Губанов, директор по продажам Авито Работы.

Отмечается также, что в III квартале 2023 г. растущий спрос работодателей на высококвалифицированные кадры сопровождается динамичным ростом средних предлагаемых заработных плат. В целом по Екатеринбургу он составил 29% и достиг отметки 64 203 руб. Больше всего средние зарплатные предложения выросли в сферах домашнего персонала (+97%), ЖКХ и эксплуатации (+56%), а также искусства и развлечений (+30%).

Еще один тренд рынка труда — быстрый наем, востребованный среди работодателей и соискателей. По данным Авито Работы, в Екатеринбурге 55% соискателей устраиваются на новую работу за месяц или быстрее.

Напомним, накануне стало известно, что SuperJob назвал топ лучших вакансий в Екатеринбурге с зарплатами от 150 тыс. руб. Это предложения в ритейле и сфере оптовых продаж, в строительстве, производстве, финансах, в транспортно-логистической отрасли, в сфере услуг, в здравоохранении и IT.

Также DK.RU писал, что основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская рассказала, как изменился рынок труда для «белых воротничков». В частности, она отметила, что им менять работу сегодня невыгодно. Специалисты, работающие на текущих позициях, как правило, получают больше, чем те, кто приходит на соответствующие вакансии сейчас. Например, зарплата финансового директора или главного бухгалтера компании, которые давно работают, составляет 350 тыс. руб., а при открытии вакансии кандидату предложат 300 тыс. руб., а то и 250 тыс.