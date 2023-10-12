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Мэрия ищет подрядчика на строительство здания суда в Академическом

Мэрия ищет подрядчика на строительство здания суда в Академическом
Иллюстрация: DK.RU

Работы оценены в 945 млн руб. В задание входят разработка проектной документации, инженерные изыскания, строительство объекта.

#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга объявила тендер, чтобы найти подрядчика, который займется строительством здания суда в Академическом районе в границах проспекта Академика Сахарова — улицы Вильгельма де Геннина — реки Патрушихи. Как следует из данных, опубликованных на сайте «Госзакупки», работы обойдутся в 945,7 млн руб., сообщает «Ъ-Урал».

Как указано в документах, здание будет состоять из двух блоков. Подрядчик должен будет разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и построить объект. Площадь земельного участка, где планируется строительство, составляет 15,5 тыс. кв. м. Количество судебных составов районных судей — 20.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 19 октября. Завершить строительные работы планируют в начале 2025 г.

Ранее мы писали о том, что в Академическом может появиться медицинский хаб из частных клиник .

Компания из Оренбурга «Бизнес парк» выкупила на торгах право аренды земельного участка в Академическом районе на улице Амундсена у реки Патрушиха площадью 16,1 тыс. кв. м на 128 месяцев. Начальная цена составляла 1,7 млн руб., но в ходе торгов выросла до 28,1 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Бизнес парк» зарегистрирована в Оренбурге и ведет деятельность по складированию и хранению. 50% компании принадлежит Александру Тамаровскому, 35% — Юрию Хаерову, 15% — Михаилу Сорокину.

В Академическом компания планирует построить медицинский хаб, который будет состоять из частных клиник, в том числе и московских, сообщает издание «Квадратный метр».

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге все-таки достроят здание налоговой инспекции. Цена вопроса — полмиллиарда.

Автор: Татьяна Юстус
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