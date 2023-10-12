ЦБ промахнулся в прогнозах: инфляция в России превысила 6%

На неделе с 3 по 9 октября цены подскочили, а инфляция, вопреки прогнозам регулятора, превысила 6%. Это самый большой прирост цен с 2000 г. Лидером антирейтинга стали помидоры с ростом чека на 22%.

Минэкономразвития подсчитало инфляцию за сентябрь: она составила 6% в годовом выражении и 0,87% в сравнении с августом, пишет Forbes.ru. По данным Росстата за сентябрь, за год сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, цены в этом секторе взлетели почти на четверть. Почти на 10% выросла стоимость услуг, примерно на 5% — продовольственных и непродовольственных товаров. Если сравнивать с августом, сильнее всего в сентябре подорожали помидоры — на 21,7%. В 16 регионах России цены на них выросли в диапазоне от 40,1% до 73,9%.

Это самый высокий месячный рост цен с апреля 2022 г. (весной того года инфляция подскочила на фоне ослабления рубля и нарушения цепочек поставок из-за санкций). Если смотреть только на показатели месячной инфляции в сентябре, это самый большой прирост цен с 2000 г., когда рост цен в сентябре к августу составил 1,32%.

Еще в августе годовая инфляция не превышала 5,15% ,после этого цены резко пошли вверх. Так, в секторе продовольственных товаров за сентябрь чек вырос на 0,86%. Подорожала плодоовощная продукция, стали быстрее расти цены на остальные продукты питания. Возобновился рост цен в секторе услуг — на 0,61% месяц к месяцу. В сегменте непродовольственных товаров рост замедлился до 1,09%, бытовые приборы, легковые автомобили, а также бензин продолжали дорожать, но медленно.

На первой неделе октября потребительские цены выросли на 0,31%. Продукты стали быстрее дорожать, за исключением овощей и фруктов. Повысились темпы роста мясопродуктов, молочной продукции, яиц, хлеба и хлебобулочных изделий. Плодоовощная продукция на неделе подешевела на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция на прошлой неделе немного увеличилась. Цены на автомобили прибавили 0,56%, электро- и бытовые приборы — 0,32%. Регулируемые, туристические и бытовые услуги подорожали на 0,3%.

Чтобы достичь целевого значения по инфляции в 4%, ЦБ придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение всего 2024 г., сообщил регулятор. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2023 г. инфляция составит 7,5%, ЦБ ожидает показатель на уровне 6–7%. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, сейчас темпы роста цен проходят максимальную точку и в последующие месяцы будут замедляться вместе с темпами роста внутреннего спроса с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Другого мнения придерживается главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Он считает, что инфляция ускорится из-за эффекта переноса валютного курса. «На конец года она может составить даже более 9%», — пессимистичен он. Эксперт отмечает, что Минэкономразвития и ЦБ несколько раз пересматривали прогнозы по инфляции в сторону повышения, но, по его мнению, «они все еще остаются заниженными».

Не исключено, что может потребоваться еще одно повышение ключевой ставки. В сентябре ЦБ уже повысил ключевую ставку до 13% — это должно уменьшить риск дальнейшего «раскручивания маховика роста цен». Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.