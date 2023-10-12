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Евгений Ройзман* хочет подарить Екатеринбургу три своих музея

Евгений Ройзман* хочет подарить Екатеринбургу три своих музея
Иллюстрация: DK.RU

Это Музей Миши Брусиловского, Музей художников Екатеринбурга и Музей невьянской иконы. Экс-мэр объясняет намерение тем, что «забрать в могилу их не сможет, а активной жизни впереди лет десять».

#ГОРОД#НОВОСТИ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (*признан иноагентом на территории РФ) намерен передать городу три своих музея. Речь идет о Музее Миши Брусиловского, Музее художников Екатеринбурга и Музее невьянской иконы. Он уже передал городу Музей наивного искусства в 2015 г. Сам он отводит себе еще десять лет активной жизни и говорит, что после смерти забрать в могилу свои труды не сможет, пишет 66.RU.

Он отмечает, что для него важно передать произведения искусства именно русскому народу, как это в свое время сделал Павел Третьяков, завещав знаменитую третьяковскую галерею Москве, а не императорской семье.

«В свое время, когда сюда приехала Зельфира Исмаиловна Трегулова, директор Третьяковки, она пришла в Музей невьянской иконы после посещения Музея наива. Отвела меня в сторону и сказала: «Женя, то, что ты сделал с Музеем наива, последний раз делал в России Третьяков 125 лет назад». Для меня в поступке Третьякова было важно, что он передал музей не императору и России в целом, а своему городу. Он написал завещание, часть пунктов, конечно, были нарушены, например, про бесплатный вход. Он смог сделать так, чтобы коллекция русского искусства, собранная по вкусу одного человека, стала крупнейшей национальной галереей. Мне есть на что ориентироваться, о чем подумать, и в какой-то момент моя задача — чтобы все это досталось Екатеринбургу», — рассказал Евгений Ройзман в интервью 66.RU.

Он вспомнил высказывание директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который после посещения его музеев сказал: «Если Женя передаст Музей невьянской иконы городу, то будет очень хорошо».

«Да понятно. Все равно же я с собой это не заберу», — добавил бывший мэр Екатеринбурга.

Музей невьянской иконы Ройзман основал в 1999 г., Музей Миши Брусиловского — в 2017-м. Для Музея художников Екатеринбурга (коллекция хранится у Ройзмана, участвует во временных выставках) общественник ищет помещение.

Напомним, DK.RU следил за событиями, которые разворачивались вокруг суда по делу Евгения Ройзмана о дискредитации Вооруженных Сил РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Напомним, прокуратура обжаловала решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга по этому делу.

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Автор: Татьяна Юстус
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