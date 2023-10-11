В старинных домах на ул. Сакко и Ванцетти откроется новый музей

После ремонта и реставрации дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова в них откроется музей Виталия Воловича, известного графика, работы которого хранятся в музеях по всему миру.

В Екатеринбурге откроется музей Виталия Воловича, заслуженного художника РСФСР. JustMedia, ссылаясь на областной Минкульт, пишет, что в экспозицию включат не только графику Воловича, но и артефакты, связанные с творческим процессом, с историей его семьи.

За время работы по комплектованию фондов будущего музея экспертам удалось получить подлинные элементы интерьера мастерской Виталия Воловича, в том числе печатный станок, инструменты для травления, шкафы, полки, кресло, табуреты, стеллаж, копии фотографий из семейного альбома, библиотека художника.

Музей откроется на ул. Сакко и Ванцетти, 23-25, он расположится в доме-памятнике деревянного зодчества, состоящем из двух объектов культурного наследия, дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова. В помещениях проведут ремонт и реставрационные работы, уже оформлены правоустанавливающие документы на объекты и земельный участок, получены задания на проведение работ по сохранению помещения. Точная дата открытия музея не сообщается.

СПРАВКА Виталий Михайлович Волович (1928, Спасск – 2018, Екатеринбург) — советский и российский художник, график. Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств. Известность Воловичу принесли иллюстрации средневековой литературы: «Слова о полку Игореве», «Романа о Тристане и Изольде» и других произведений. Работы Виталия Воловича находятся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в г. Брно, в музее современного искусства в Кёльне, в музее И. В. Гёте в Веймаре, Государственном Русском музее, Екатеринбургской галерее современного искусства, галереях Саратова, Новосибирска, Перми и других городов; в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании и других стран.

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