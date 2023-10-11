В старинных домах на ул. Сакко и Ванцетти откроется новый музей
После ремонта и реставрации дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова в них откроется музей Виталия Воловича, известного графика, работы которого хранятся в музеях по всему миру.
В Екатеринбурге откроется музей Виталия Воловича, заслуженного художника РСФСР. JustMedia, ссылаясь на областной Минкульт, пишет, что в экспозицию включат не только графику Воловича, но и артефакты, связанные с творческим процессом, с историей его семьи.
За время работы по комплектованию фондов будущего музея экспертам удалось получить подлинные элементы интерьера мастерской Виталия Воловича, в том числе печатный станок, инструменты для травления, шкафы, полки, кресло, табуреты, стеллаж, копии фотографий из семейного альбома, библиотека художника.
Музей откроется на ул. Сакко и Ванцетти, 23-25, он расположится в доме-памятнике деревянного зодчества, состоящем из двух объектов культурного наследия, дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова. В помещениях проведут ремонт и реставрационные работы, уже оформлены правоустанавливающие документы на объекты и земельный участок, получены задания на проведение работ по сохранению помещения. Точная дата открытия музея не сообщается.
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