Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
101,35
107,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В старинных домах на ул. Сакко и Ванцетти откроется новый музей

В старинных домах на ул. Сакко и Ванцетти откроется новый музей
Иллюстрация: Ельцин-центр

После ремонта и реставрации дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова в них откроется музей Виталия Воловича, известного графика, работы которого хранятся в музеях по всему миру.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге откроется музей Виталия Воловича, заслуженного художника РСФСР. JustMedia, ссылаясь на областной Минкульт, пишет, что в экспозицию включат не только графику Воловича, но и артефакты, связанные с творческим процессом, с историей его семьи.

За время работы по комплектованию фондов будущего музея экспертам удалось получить подлинные элементы интерьера мастерской Виталия Воловича, в том числе печатный станок, инструменты для травления, шкафы, полки, кресло, табуреты, стеллаж, копии фотографий из семейного альбома, библиотека художника.

 Музей откроется на ул. Сакко и Ванцетти, 23-25, он расположится в доме-памятнике деревянного зодчества, состоящем из двух объектов культурного наследия, дома купца Лебедева и дома крестьянина Панова. В помещениях проведут ремонт и реставрационные работы, уже оформлены правоустанавливающие документы на объекты и земельный участок, получены задания на проведение работ по сохранению помещения. Точная дата открытия музея не сообщается.

СПРАВКА

 
Виталий Михайлович Волович (1928, Спасск – 2018, Екатеринбург) — советский и российский художник, график. Народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств. Известность Воловичу принесли иллюстрации средневековой литературы: «Слова о полку Игореве», «Романа о Тристане и Изольде» и других произведений. Работы Виталия Воловича находятся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в г. Брно, в музее современного искусства в Кёльне, в музее И. В. Гёте в Веймаре, Государственном Русском музее, Екатеринбургской галерее современного искусства, галереях Саратова, Новосибирска, Перми и других городов; в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании и других стран.
 

Также на DK.RU:

В Екатеринбурге появился музей советского детства

15 октября в Доме Кино состоится премьерный показ фильма «Каравелла Крапивина»

В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Крупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИККрупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИК
  • Путешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение историиПутешествие льва и судьба медиаэкрана с улицы Вайнера. Продолжение истории
  • Военный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часуВоенный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часу
  • «Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?«Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.