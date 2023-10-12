В 2ГИС теперь можно найти велопешеходный турмаршрут «Сысертская сотня»

Теперь вопрос «куда пойти гулять?» не должен вызывать затруднений у екатеринбуржцев. Можно выйти на тропу Сысертская сотня – это 100 км промаркированного пути по живописным местам Сысертского г. о.

Пешеходный маршрут «Тропа Сысертская сотня» туркластера «Большая Сысерть» появился на картах 2ГИС. Маршрут доступен в мобильном приложении и на сайте геосервиса 2gis.ru, сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Трек от июня 2023 г., «Тропа Сысертская сотня»

«Помню, как непросто было в старших классах добраться с друзьями, например, до Талькова камня или до других знакомых мест Сысерти. Сегодня же, благодаря развитию цифровых сервисов, буквально каждый человек без труда может организовать многочасовой поход. А по пути знакомиться с культурными и природными достопримечательностями. Это, безусловно, повышает доступность путешествий по Уралу, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — прокомментировал событие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Чтобы найти тропу, достаточно ввести в строку поиска сервиса название маршрута «Сысертская сотня». Тропа проходит через Сысерть, села Кадниково, Щелкун, Абрамово и другим территориям. В 2ГИС можно увидеть не только сам маршрут, но и информацию о его протяженности и сложности.

«Мы стремимся повысить качество отдыха и доступность информации о достопримечательностях и туристических «маяках» в туркластере «Большая Сысерть». В том числе через создание продуманных сценариев отдыха, обеспечение взаимосвязанности туристических объектов друг с другом, интеграции их в цифровую среду, а также в геоинформационные системы. Совсем скоро мы представим сценарии путешествия по Сысерти, составим топ-10 самых привлекательных локаций», — рассказал генеральный директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Дополнительно на карты нанесли более 45 популярных достопримечательностей, добавили описания и исторические факты о туркластере «Большая Сысерть», в который входят Сысертский, Арамильский, Полевской городские округа, часть Белоярского, а также Екатеринбургского муниципального образования.

«По нашей статистике каждый десятый житель Екатеринбурга хотя бы раз в год выезжает в Сысерть минимум на один день с целью отдохнуть. Особенной популярностью в последние несколько лет пользуется трекинг — прогулки по заданным маршрутам. Чтобы упорядочить туристический поток и повысить интерес к тропам для гостей округа, мы решили нанести популярные знаковые места с исторической справкой и прогулочные маршруты на наши карты», — рассказал руководитель филиала 2ГИС в Екатеринбурге Александр Герасько.

Напомним, ранее мы писали о том, что Большую уральскую тропу также оцифровали. Оцифрованный трек БУТ уже более 550 км, заявленная протяженность — 2,5 тыс. км. Вдоль уральского хребта.

Команда Большой уральской тропы (БУТ) начала создавать масштабную базу объектов размещения туристов и мест общественного питания на территории Урала. Напомним, разработкой маршрута занимается АНО «Лаборатория внутреннего туризма», руководитель — Вячеслав Пестриков.

Большая уральская тропа — один из самых протяженных вело-пешеходных маршрутов по территории России и самый большой горный маршрут. По проекту она пройдет вдоль всего Уральского хребта, протяженность составит 2,5 тыс. км.

Читайте также на DK.RU: «Уральский марс» в Богдановиче превратят в туркластер с термальным комплексом.