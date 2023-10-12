Китайский «Сбер» откроется до конца года. Транзакции в КНР возобновят

Почти год Сбер ведет переговоры с китайской стороной об открытии полноценного отделения Сбербанк КНР и возобновлении торговых операций, в 2023 г. прерванных из-за западных санкций.

Китайский «Сбер» может появиться в КНР еще до конца 2023 г., заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах «Российской энергетической недели». Сейчас у Сбера уже есть представительство в КНР, отметил менеджер:

Сбер ведет взаимодействие по этому вопросу с китайской стороной в рамках предусмотренного законодательством процесса. На фоне развития стратегического экономического партнерства России и Китая Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом, поддерживает как китайские компании, локализованные в России, так и российские бизнес-проекты с Китаем.

За счет открытия филиала Сбербанк рассматривает возможность привлечения финансирования через долговые инструменты в китайской валюте. Конкретные параметры, объемы и сроки выпуска юаневых облигаций будут определяться рыночной конъюнктурой.

Филиал в дополнение к своему представительству в КНР Сбербанк пытался получить еще с ноября 2022-го. Как сообщил Александр Ведяхин, все это время руководство банка «бьется» с Центральным банком Китая, чтобы получить необходимые разрешения.

До конца осени 2023 г. Сбербанк планирует вновь запустить денежные переводы в Китай на карты местных банков. Транзакции будут доступны физическим лицам и проводиться в рублях, сообщил представитель кредитной организации. Ранее такие переводы были остановлены из-за санкций. Комиссию планируется установить стандартную для трансграничных переводов, 1% от суммы, сказал представитель Сбера, добавив, что в сутки можно будет переводить максимум 300 тыс. руб., а в месяц — 700 тыс. руб. При этом минимальная сумма операции составит 3,5 тыс. руб.

Всего клиентам кредитной организации доступны переводы более чем в 11 стран, в том числе в рупиях в банки Индии, а также в белорусских рублях в Белоруссию. На сайте Сбербанка в списке направлений для переводов указаны 15 стран, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия.

В то же время ослабление юаня может стать следующим «черным лебедем» для мировых рынков. Летом китайские государственные банки активно продавали доллары США в попытке замедлить снижение курса. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в июле в годовом выражении замедлилось с июньских 4,4% до 3,7%. Там указывают на то, что снижение курса китайской валюты может продолжиться из-за слабого потока иностранных инвестиций в Китай: помимо геополитики, дело здесь в местном рынке труда, который становится все менее привлекательным по сравнению с рынками других азиатских стран. Другой важный фактор слабости юаня — расхождение монетарной политики Китая и западных стран.

В начале года, после снятия пандемийных ограничений, китайской экономике прогнозировали быстрый восстановительный рост и укрепление юаня к другим валютам. Однако этого не произошло, и на фоне выхода негативных экономических данных крупные банки начали снижать свои прогнозы по китайской экономике, рассказывал DK.RU.