Екатеринбургскую думу впервые возглавила женщина

Депутаты утвердили нового председателя с четвертой попытки. Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий была безальтернативным (единственным) кандидатом на этот пост.

Мэр Алексей Орлов представил кандидатуру Анны Гурарий кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по Уральскому федеральному округу месяц назад, и она получила поддержку. Депутаты Гордумы трижды откладывали вопрос об избрании нового спикера. Наконец 13 октября они проголосовали за единственного предложенного кандидата.

Екатеринбург — это сильный город с твердым мужским характером, а роль женщины и влияние с их заботливым отношением к людям в истории города огромное. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния, а в политике и городском хозяйстве это очень важно, — прокомментировал избрание Анны Гурарий глава фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев.

По мнению депутата Александра Колесникова, думе необходимо попробовать выбрать своим председателем девушку:

А что плохого, если у нас красивая девушка будет спикером думы? Насколько я помню, с 92 года у нас все время мужики. Я думаю, давайте попробуем.

Анна Гурарий — директор департамента политологии и социологии УрФУ. Чтобы стать председателем Гордумы, ей придется оставить эту должность. Она намерена остаться в вузе в качестве внешнего совместителя.

Ранее DK.RU опубликовал поименный список депутатов Гордумы нового созыва. Их 35, они представляют шесть партий: помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди».