Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.10
99,98
105,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбургскую думу впервые возглавила женщина

Екатеринбургскую думу впервые возглавила женщина
Иллюстрация: личная страница Анны Гурарий в ВК

Депутаты утвердили нового председателя с четвертой попытки. Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий была безальтернативным (единственным) кандидатом на этот пост.

#НОВОСТИ

Мэр Алексей Орлов представил кандидатуру Анны Гурарий кадровой комиссии межрегионального координационного совета «Единой России» по Уральскому федеральному округу месяц назад, и она получила поддержку. Депутаты Гордумы трижды откладывали вопрос об избрании нового спикера. Наконец 13 октября они проголосовали за единственного предложенного кандидата.  

Екатеринбург — это сильный город с твердым мужским характером, а роль женщины и влияние с их заботливым отношением к людям в истории города огромное. Женщина может сгладить углы, рассудить по справедливости, поддержать гармонию и порядок. Быть над схваткой между разными группами влияния, а в политике и городском хозяйстве это очень важно, — прокомментировал избрание Анны Гурарий глава фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев.

По мнению депутата Александра Колесникова, думе необходимо попробовать выбрать своим председателем девушку:

А что плохого, если у нас красивая девушка будет спикером думы? Насколько я помню, с 92 года у нас все время мужики. Я думаю, давайте попробуем.

Анна Гурарий — директор департамента политологии и социологии УрФУ. Чтобы стать председателем Гордумы, ей придется оставить эту должность. Она намерена остаться в вузе в качестве внешнего совместителя.

Ранее DK.RU опубликовал поименный список депутатов Гордумы нового созыва. Их 35, они представляют шесть партий: помимо «Единой России», получившей большинство голосов, это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко» и «Новые люди».

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Мы всё больше забываем. Как смартфоны и интернет меняют работу мозгаМы всё больше забываем. Как смартфоны и интернет меняют работу мозга
  • Артемий Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте»Артемий Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте»
  • «Никогда у горожан не было такого выбора». Урал заваливают жильем. А как с продажами?«Никогда у горожан не было такого выбора». Урал заваливают жильем. А как с продажами?
  • «Средняя цена б/у авто в дорогом сегменте — 3,3 млн». Почему встал вторичный авторынок?«Средняя цена б/у авто в дорогом сегменте — 3,3 млн». Почему встал вторичный авторынок?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.