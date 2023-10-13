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«Синара» собирается купить половину Ирбитского молочного завода

«Синара» собирается купить половину Ирбитского молочного завода
Иллюстрация: телеграм-канал Ирбитского молочного завода

Акции предприятия выставило на торги Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Аукцион состоится 16 октября. Возможно, «Синара» на нем будет бороться за лот сама с собой.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#ТОРГИ#НОВОСТИ

136 209 именных бездокументарных обыкновенных акций АО «Ирбитский молочный завод» (49% уставного капитала), одного из крупнейших предприятий молочной промышленности на Среднем Урале, оценены в 1,17 млрд руб. Прием заявок на участие в торгах завершился 11 октября. Формально на лот претендуют две компании — ООО «СмартПроект» и компания «Профинвест».

ООО «СмартПроект» было зарегистрировано в Москве в 2022 г. Компанией руководит Павел Дергачев, гендиректор учрежденных «Группой Синара» ООО «СинараПром» и АО «Информдевеломпент».

«Профинвест» аффилирован с небольшой екатеринбургской компанией по торговле запчастями «Фаэтон» и торговой компанией из Озерска. В то же время «Профинвест» стал процессуальным правопреемником Златоустовского электрометаллургического комбината (ЗЭМЗ) в деле о банкротстве АО «Красный Октябрь» (Волгоград). Как сообщает ЕАН, сейчас «Красный Октябрь» через цепочку юридических лиц контролирует основатель «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский.

Если это соответствует действительности, пакет акций Ирбитского молокозавода (ИМЗ) в любом случае приобретет структура «Синары».  

Напомним, что «Группа Синара» владеет агрохозяйством «Каменское». Его основные направления деятельности — молочное животноводство, мясное животноводство, растениеводство. На сайте агрохозяйства отмечается, что по объему производства молока оно занимает третье место в Свердловской области и 36-е в России.

Ранее DK.RU сообщил, что Ирбитский молочный завод вошел в топ-10 производителей питьевых йогуртов России. По данным аналитиков компании Nielsen, объемы розничных продаж продукции Ирбитского молочного завода сегодня выше, чем у таких гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.

Читайте также интервью с директором Ирбитского молокозавода:

«Чтобы избежать роста цен, мы отказались от офиса в Екатеринбурге и перестроили логистику»

Автор: Виктория Говорковская
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