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Свечной завод в Екатеринбурге лишили важного статуса

Свечной завод в Екатеринбурге лишили важного статуса
Иллюстрация: «Бренды России»

Входящее в комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря строение лишено статуса памятника культурного наследия. Еще в 2019 г. эксперты думали иначе.

#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

Здание свечного завода, расположенное на территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге, лишили статуса объекта культурного наследия.

Строение XIX века изначально строилось как жилое, но в нем сразу открыли свечное производство. Завод работал там с 1837 г.

В 2001 г. завод передали под государственную охрану, в 2018 г. помещение в комплексе зданий монастыря вошло в объединенную зону охраны ОКН федерального значения. В документах от 2019 г.отмечается историческая ценность здания XIX века, в частности стилевых решений фасадов в духе эклектики, пишет JustMedia.

Однако сейчас экспертиза выявила ряд противоречий в документации и неудовлетворительное техническое состояние памятника, который частично признан аварийным. Также эксперты отметили, что внесенные в XX в. изменения привели к полной утрате подлинных конструктивных решений, в связи с чем объект лишается статуса памятника культурного наследия.

Напомним, в этом году Ново-Тихвинский монастырь рассказал о своих связях с императорским домом на экскурсии, посвященной 300-летнему юбтлею Екатеринбурга.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге выставлен на торги объект культурного наследия — «Здание Страховой кассы», расположеное рядом с Литературным кварталом. Оно было простроено в 1924 г. на территории усадьбы Гилевых. До 2010-х гг. на Пушкина, 28 находился противотуберкулезный диспансер, сейчас здание пустует. На торги оно выставлено за 48,8 млн руб.

Автор: Александра Клименко
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