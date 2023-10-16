В ожидании ставки: крупнейшие российские банки повышают доходность вкладов

Внеплановое повышение ключевой ставки на фоне ослабления рубля стало для банков неожиданностью, а осенний рост ставки они сочли временной мерой по аналогии с 2014 и 2022 гг.

Половина банков из двадцатки крупнейших в РФ повышают ставки по вкладам, рассказал Forbes со ссылкой на аналитиков Frank RG. В результате массового пересмотра ставок в последние две недели индекс доходности трехмесячных вкладов в середине октября достиг 11,1%.

«До недавнего времени многие банки, участники долгового рынка и другие рыночные игроки не верили, что высокая ключевая ставка надолго, поэтому не повышали ставки по депозитам и кредитам, доходности ОФЗ не росли, что ослабляло воздействие ЦБ на экономику, инфляцию и курс рубля», — объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Трансмиссионный механизм был нарушен с момента внеочередного заседания ЦБ в августе, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев: «Банки и инвесторы рассчитывали, что это временная, краткосрочная мера по аналогии с 2014 и 2022 гг.».

В начале сентября краткосрочные вклады были доходнее долгосрочных, и ставки по первым росли быстрее. В последние недели августа ставки по краткосрочным вкладам почти в пять раз обогнали рост средней доходности долгосрочных В октябре же банкам пришлось проводить корректировку и увеличивать дюрацию пассивов. Внеплановое повышение ключевой ставки на фоне ослабления рубля стало для банков неожиданностью, сентябрьский рост ключевой ставки кредитные организации также сочли временной мерой, — признает Михаил Васильев.

Индекс доходности долгосрочных вкладов увеличился до 10,83%. Темпы роста ставок краткосрочных вкладов сейчас ниже, чем по долгосрочным, отмечает управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин. Так, доходность вкладов на 6-12 месяцев выросла на 0,4-0,5 п. п. А трехмесячные вклады за тот же период прибавили всего 0,21 п. п.

В ВТБ ставки по разным депозитным продуктам выросли на 0,3-1 п. п., в Газпромбанке — на 0,3-0,65 п. п., в Россельхозбанке — сразу на 2,5 п. п. Также повысили ставки «Тинькофф», МКБ, банк «Санкт-Петербург», Росбанк, УБРиР и ВБРР. В этих банках доходность вкладов стала выше на 0,1-1,5 п. п. О повышении ставок в конце сентября — начале октября рассказали также представители «Открытия», Почта Банка и ПСБ. С 13 октября выросла доходность депозитов в Совкомбанке. Также ставки выросли в банке «Зенит», банке «Дом.РФ», «Уралсибе», Абсолют банке. Самый крупный розничный банк — Сбербанк — в октябре ставки по депозитам не повышал, отмечают аналитики Frank RG.

Процесс повышения банками ставок по вкладам вслед за решением ЦБ обычно занимает около двух-трех недель, причем наиболее чувствительными к нему будут краткосрочные вклады, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич:

До конца года самыми доходными останутся именно краткосрочные вклады. При этом, чтобы получить максимальную доходность, клиенту придется проявить лояльность к банку. Самые крупные ставки при этом будут «зашиты» в маркетинговые ходы, предполагающие выполнение дополнительных условий клиентов для начисления по вкладу повышенных процентов.

Ставки кредитования пересматриваются в соответствии со ставками привлечения средств. В случае сохранения ключевой ставки рынок депозитов останется в действующей парадигме ставок, в случае повышения — рыночная доходность по сберегательным продуктам вырастет на 0,5 п. п. Однако все опрошенные банкиры ждут роста ставок во всех сегментах розничного кредитования в ближайшие месяцы: банки будут перекладывать возросшую стоимость фондирования на клиентов. При росте ключевой ставки на 1 п. п. стоимость кредитов на несколько лет, включая ипотеку, может повыситься в пределах 0.5 п. п., считает Виктор Тунев из банка «Дом.РФ». «Мы полагаем, что через месяц-полтора ставки по кредитам будут в среднем выше на 1-2 п. п., чем сейчас», — говорит Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

ЦБ промахнулся в прогнозах: инфляция в России превысила 6%, рассказывал DK.RU. Минэкономразвития подсчитало инфляцию за сентябрь: она составила 6% в годовом выражении и 0,87% в сравнении с августом, пишет Forbes.ru. По данным Росстата за сентябрь, за год сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, цены в этом секторе взлетели почти на четверть. Почти на 10% выросла стоимость услуг, примерно на 5% — продовольственных и непродовольственных товаров. Это самый высокий месячный рост цен с апреля 2022 г.