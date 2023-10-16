«Публика обеспеченная, чек $500 в ресторане — норма». Российский бизнес активно идет в ОАЭ

В погоне за прибылью российские бизнесмены сталкиваются в Дубае с высокими ставками аренды и жесткими условиями договора. При этом запуск бизнеса в ОАЭ в среднем в два раза дороже, чем в Москве.

С февраля 2022 г. число брендов из РФ в Дубае выросло почти в 4,5 раза, до 31, и вскоре может достигнуть 55, пишет «Коммерсант».

Издание со ссылкой на данные Nikoliers пишет, что с начала 2022 г. по сентябрь 2023 г. на рынок Дубая вышли 24 российских бренда из сферы непродовольственного ритейла и общепита, еще 24 марки запланировали открытие на ближайшие два года. При этом до 2022 г. в Дубае были представлены семь компаний из РФ, сейчас — 31.

Партнер Nikoliers Андрей Косарев объясняет всплеск интереса российского бизнеса к Дубаю с ростом потока туристов и числа релокантов из России. По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2023 г. россияне совершили 882,7 тыс. поездок в ОАЭ, что на 89% больше, чем годом ранее.

Управляющий директор Parus Real Estate Марина Шалаева подтверждает, что российского бизнеса в ОАЭ становится больше:

Почти каждую неделю хотя бы одна из российских сетей открывает заведения в этом эмирате.

Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин говорит, что в Дубай стекается обеспеченная российская публика, так что отечественному бизнесу интересно за ней следовать:

Чек в $500 в ресторане для семьи из четырех человек — норма. При этом уровень сервиса ниже, чем в Москве.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтверждает, что доходность заведений в Дубае выше, чем в Москве. При этом он отмечает, что затраты на открытие магазина или ресторана в Дубае, в среднем в два-три раза выше, чем в России.

Совладелец ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер говорит, что в ОАЭ высокие ставки аренды помещений и более жесткие договоры с владельцами недвижимости. При этом предприниматель доволен результатами трех своих проектов в Дубае и готовится открыть там еще 25 заведений в ближайшие годы.

Российский бизнес выбирает ОАЭ из-за нейтральной позиции властей страны в отношении РФ. В прошлом году более 700 российских предприятий создали юрлица в ОАЭ — это примерно в семь раз больше год к году. Основной интерес россиян сфокусирован на торговле и консалтинге. «У страны есть интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, хотя в ОАЭ учитывают факт наличия антироссийских санкций со стороны Запада», — говорил ранее старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев.

Как сообщал DK.RU, по итогам 2022 г. объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36%, до $7,5 млрд.

Одна из последних российский компаний, которая объявила о выходе на рынок ОАЭ, стала Fix Price. На рынке уже присутствует российский одежный бренд 12 Storeez, который открыл магазин в ТРЦ Dubai Mall, также в ОАЭ работают рестораны Osteria Mario и «Швили», принадлежащие российскому холдингу Tigrus. В скором времени в Дубае откроется российский магазин «Жизньмарт». Кроме того, до конца года на рынок Объединенных Арабских Эмиратов выйдет сеть магазинов косметики «Лэтуаль».