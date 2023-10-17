Чиновники Евросоюза придумали, как получить доход от заблокированных активов России

Полученные средства направят в том числе на военную помощь Украине. Евросоюз ранее пришел к выводу, что не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы.

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует призвать европейских чиновников предпринять конкретные шаги, чтобы забрать доходы, полученные от заблокированных на европейских счетах российских активов на сумму около $200 млрд. Вопрос будет поднят во время встречи в Люксембурге, там же чиновник хочет предложить направить эти доходы на поддержку Украины. Встреча состоится на этой неделе, пишет Forbes.

Евросоюз ранее пришел к выводу, что не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы, но может, как и США, ввести налог на прибыль с замороженных российских активов. «Использовать российские резервы, а не деньги американских налогоплательщиков, — это правильно с экономической и моральной точки зрения», — прокомментировал это предложение профессор Гарвардского университета Ларри Саммерс, консультант Джо Байдена.

Группа «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (REPO) выявила и заблокировала российские активы в юрисдикциях стран G7 примерно на $280 млрд. Авторы заявления отметили, что средства будут оставаться обездвиженными, пока Россия не выплатит компенсацию «за ущерб, который она причинила Украине». G7 также сообщила, что рассмотрит, «каким образом любые сверхдоходы частных компаний, полученные непосредственно от обездвиженных российских суверенных активов», могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление.

Неделю назад в Марракеше Джанет Йеллен помогла убедить министров финансов и руководителей центральных банков G7 публично объявить, что они изучают возможность использования таких непредвиденных доходов для помощи Украине.

В начале октября Байден утвердил проект бюджета США, не включающий помощь Украине, чтобы избежать приостановки работы правительства. Администрация Байдена готовится направить конгрессу на этой неделе новый запрос о дополнительных расходах с просьбой выделить больше денег на охрану границ, Украину, Израиль и, возможно, Тайвань. Джанет Йеллен ранее заявила, что союзники США и украинский народ «могут быть уверены» в том, что администрация Джо Байдена будет работать над тем, чтобы Украина получала необходимую ей помощь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что все случаи, связанные с блокировками каких-либо средств, относящихся к государственной или частной собственности, Россия «считает незаконными актами», а Кремль не оставит без внимания «ни один из случаев подобного незаконного удержания».

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