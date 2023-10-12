Банк «Санкт-Петербург» впервые в истории выиграл в ЕС суд о разблокировке своих денег

Это первый случай, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear о разблокировке денег в Бельгии, за пределами России, и суд удалось выиграть.

Первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России закончен в пользу российского банка. Банку «Санкт-Петербург» удалось выиграть дело о разблокировке денег против Euroclear в Бельгии, пишет Forbes. Об итогах разбирательства партнер юридической фирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич рассказал на заседании российского суда, посвященном коллективному иску частных инвесторов к Euroclear.

Успех «Санкт-Петербурга» Панич обосновал тем, что коллективный иск к Euroclear должен рассматриваться в суде Бельгии, а не в российском. Это эффективно, но дорого и сложно. «Санкт-Петербург» обращался за лицензией на разморозку активов дважды, рассказал Панич. Первое обращение банк подал в 2022 г., но тогда последовал отказ. В 2023 г. «Санкт-Петербург» подал новое заявление и получил лицензию.

Первый иск «Санкт-Петербурга» к Euroclear был подан в сентябре 2022 г. в Арбитражный суд Москвы. Банк требовал взыскать с бельгийского депозитария заблокированные средства в размере $107 млн (или 10,7 млрд руб. по текущему курсу) и €490 000. В феврале 2023 г. российский суд постановил взыскать с Euroclear эти деньги, но в мае банк отказался от требований в евро. Панич объяснил, что этот отказ связан с тем, что банк получил эти деньги в рамках исполнения лицензии бельгийского регулятора на разблокировку.

В феврале 2023 г. США и Великобритания ввели санкции против «Санкт-Петербурга». В апреле 2023 г. казначей Бельгии Александр де Гест рассказал о разблокировке около $110 млн «Санкт-Петербурга». Банку могли вернуть все заблокированные деньги, но санкции, введенные в промежутке между решением российского суда, этому помешали. В июне к ним присоединилась Австралия. Панич добавил, что санкции США заблокировали возможность получить деньги в долларах.

Партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин отметил, что для обращения в европейский суд, расположенный в Бельгии, необходим адвокат, допущенный к практике в этой стране. Многие из них не берут российских клиентов из-за «культуры отмены». Это главное препятствие при обращении в европейские суды. Гландин на своем опыте знает, что бюджет на процесс только в первой инстанции в отношении одного частного инвестора может составить €60 000–80 000 (6,4–8,5 млн руб).

Могут возникнуть и другие сложности: ограничения банков при оплате юридической помощи, затруднения при пересылке документов, ограничение прямого авиасообщения со странами ЕС. Бельгийский суд будет применять нормы местного права, частью которого является санкционное законодательство ЕС. Потенциальные трудности в бельгийских судах вынуждают российских лиц обращаться в отечественные.

За последние 1,5 года в России суды принимают к рассмотрению иски всех без исключения российских лиц к Euroclear, было подано около 50 исков, в том числе с депозитарием судятся частные инвесторы, а также Сбербанк, УК «Первая», Совкомбанк, МТС Банк, инвестбанк «Синара», Росбанк, Россельхозбанк, производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» и другие компании.

Богатейшие российские бизнесмены с начала конфликта на Украине вывели из Европы в Россию и дружественные ей страны активы стоимостью $50 млрд. Чаще всего бизнесмены переводили активы с Кипра, острова Джерси и Швейцарии в Россию, ОАЭ и Казахстан. К репатриации активов миллиардеров подталкивают не только западные санкции, но и давление Кремля. Так, Россия приостановила действие соглашений о двойном налогообложении со многими европейскими странами и усложнила выплату дивидендов или продажу активов компаниям, которые зарегистрированы в таких юрисдикциях.

В сентябре Минфин США озвучил объем замороженных активов России. Как рассказывал DK.RU, санкции против российской финансовой системы были введены после начала специальных военных действий на Украине. В рамках этих мер власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд.

Недавно еще два банка, «Ак Барс» и московский Синко-банк, вошли в новый санкционный список, который опубликовало OFAC — подразделение Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций. Власти США заявили, что новые санкции по финансовому сектору РФ «призваны ограничить возможность пользоваться связями с международной финансовой системой».