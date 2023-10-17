Кто звонил? Операторов обяжут маркировать «мусорные» входящие звонки

В перспективе сервис хотят сделать обязательным для всех операторов, а платить будут заказчики, заинтересованные в возвращении доверия абонентов к разговорам. Это «полноценный сервис для b2b».

Сотовые операторы начали «маркировать» входящие звонки, чтобы абонент сразу смог распознать цель звонящих. Решение разработано на базе программ, созданных брендом «Билайн», к программе планируют подключиться и другие операторы.

«Вымпелком» запустил «полноценный сервис для b2b» для входящих звонков — «Этикетка». Компании, купившие такую услугу у оператора, смогут вносить данные, в числе которых название бренда, цель вызова и другие сведения, они должны появиться на экране при звонке.

Представитель «Вымпелкома» добавил, что абонент сможет сразу идентифицировать, к примеру, вызов от курьера или автосалона, устанавливать какие-то дополнительные приложения или менять настройки не потребуется. Оператор рассчитывает, что сможет передавать «этикетку» с информацией при входящем вызове не только своим абонентам, но и клиентам других операторов. «Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения», — рассказал он. Информацию подтвердили и другие операторы.

По данным компании Hiya, голосовые вызовы — самый популярный канал общения в сфере клиентской поддержки, продаж и назначения встреч. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что при реализации сервиса вместе с антиспам-решениями «есть шанс на нормализацию ситуации на рынке голосовых вызовов».

Но если будет написано, что звонок поступил от одной компании, а окажется, что от другой, интерес клиентов к подобному сервису быстро исчезнет, предупредил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Аналогичные опции и похожие сервисы есть и у других операторов: МТС запустил сервис «Авторизованный вызов» в апреле 2022 г. Продукт работает для абонентов любого оператора и позволяет бизнесу добавлять информацию о себе в карточку звонка. По итогам первой половины 2023 г. МТС отмечает растущий спрос на сервис в финтехе, ритейле и сфере услуг.

«Мегафон» позволяет получать информацию о входящем вызове тем абонентам, которые используют виртуального помощника «Еву». При звонке на экране телефона указывается категория или название конкретной компании. Этой функцией пользуются 8,2 млн абонентов. Два источника на телекоммуникационном рынке сообщили, что «Мегафон» в начале 2024 г. расширит эту услугу и даст возможность компаниям вносить данные о себе.

В сервисах операторов присутствует функция определителя номера, но она работает против телефонного спама и мошенничества. У МТС это «Защитник», который распознает подозрительные номера. У «Т2 РТК Холдинга» — приложение «Мой Tele2»: полезным входящим вызовам присваивается информация о том, из какой организации они поступают, а вызовы, которые несут потенциальные риски, помечаются как мошенническая или спам-активность.

Представитель «ВымпелКома» настаивает, что существующие в России приложения, которые подсказывают категорию, тип звонка и название организации, собирают информацию из открытых источников. А это «не всегда достоверно ввиду сложности ее верификации и поддержания актуальности».

Сервисы, подобные «Этикетке», есть у «Тинькофф» и «Яндекса», добавил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Он предположил, что «Вымпелкому» «либо не хватило денег, чтобы купить эти данные у других компаний, либо у них есть какой-то план — например, если бизнес не станет указывать сведения, звонки от его имени будут блокироваться». Представители МТС и «Вымпелкома» заверили, что каждая компания, которая становится пользователем их сервисов, проходит проверку службы безопасности на право использования бренда.

Холдинг Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком», который оказывает услуги под брендом «Билайн», будут проданы российскому топ-менеджменту, рассказывал DK.RU. Обратный выкуп акций не предусмотрен.