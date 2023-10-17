Первый «Руки ВВерх! Бар» заработает в Екатеринбурге осенью

Техническое открытие запланировано на конец октября, а с ноября заведение начнет работать ежедневно. Оно совместит в себе бар, ресторан, дискоклуб и караоке.

«Руки ВВерх! Бар» откроется в Екатеринбурге на Радищева — в месте, где раньше располагался клуб «Синий Жук». Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков занимается развитием проекта совместно с владельцем сети Nebar Павлом Чесноковым.

Сообщается, что новое заседание совместит в себе бар, ресторан, дискоклуб и караоке. Здесь будут устраивать тематические вечеринки, дискотеки 90-х, выступления звезд. Как пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на представителей заведения, его техническое открытие состоится уже в конце октября. В ноябре бар начнет работать ежедневно. А 2 декабря на официальное открытие приедет Сергей Жуков.

Ранее DK.RU писал, что «Руки ВВерх! Бар» — это федеральная сеть. Ее заведения представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Новое заведение в Екатеринбурге планировали запустить еще в 2022 г., но в итоге его открытие перенесли на лето 2023 г.

Напомним, «Синий Жук» с караоке и клубной зоной открылся в Екатеринбурге в 2016 г. Но в 2020 г. закрылся, не пережив локдаун, введенный из-за пандемии коронавируса. Часть персонала продолжила работать на второй клубной площадке владельца «Синего жука» Евгения Колпакова возле отеля Ramada.

Читайте также на DK.RU о развитии другой сети баров — «Молодость». Основатель баров Alibi и «Огонек» Евгений Кексин, запустив заведение в Екатеринбурге в 2022 г., открывает вторую точку сети в Москве. Ранее стало известно, что ресторатор решил арендовать вагон поезда, следующий от Екатеринбурга до Москвы, чтобы устроить там тематическую вечеринку.