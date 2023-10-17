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В Екатеринбурге хотят ввести запрет на передвижение самокатчиков в центре города

В Екатеринбурге хотят ввести запрет на передвижение самокатчиков в центре города
Иллюстрация: DK.RU

Также ГИБДД предлагает ограничить движение на аллеях и тротуарах, шириной менее 2 метров. Инициативу начали обсуждать с городскими органами власти, на очереди — кикшеринговые компании.

#НОВОСТИ

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Екатеринбургу выступили за то, чтобы ограничить передвижение на самокатах в центральной части города. Причина — в большом количестве дорожно-транспортных происшествий с участием самокатчиков. За прошедший сезон случилось 242 ДТП, 165 из них — с пострадавшими. Два человека погибли.

Инициатива была озвучена на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. В ГИБДД предлагают с 2024 г.:

  • запретить движение самокатчиков в центральной части города и на аллеях,
  • исключить движение на тротуарах с шириной мерее 2 метров,
  • а также снизить скоростной режим.

Как пишет 66.ru, глава комиссии Игорь Володин предложил создать рабочую группу по этому вопросу. В ближайшее время представители ГИБДД также планируют озвучить свое предложение администрации города и руководству кикшеринговых компаний.

Отметим, что число ДТП с участием самокатов и моноколес в Екатеринбурге, как и во многих других городах России, растет. Ранее DK.RU писал, что за семь месяцев 2023 г. в уральской столице произошло 76 таких ДТП, за аналогичный период 2022 г. — всего 31.

Проблема с самокатчиками уже обсуждалась на уровне Госдумы. Так, весной они предлагали снизить скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч, запретить их на пешеходных улицах и разрешить пользоваться ими людям старше 18 лет. В сентябре прозвучала инициатива ввести более существенные ограничения по скорости — до 10 км/ч.

Ранее юрист Евгений Осинцев рассказал DK.RU, что цивилизовать эту сферу может только федеральный законодатель. У муниципальных органов власти есть только три варианта воздействия на ситуацию на местном уровне.

Автор: Елизавета Порошина
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