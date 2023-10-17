Опять дыра. Бюджет рискует недополучить 335 млрд руб. в 2024–2026 гг.

В Минфине настаивают, что план будет исполнен несмотря на замечания Счетной палаты, поскольку в нем не учтен рост собираемости налогов с бизнеса в 14%, который и покроет дыру.

Счетная палата (СП) проанализировала план бюджета, который составил Минфин, и обнаружила, что есть существенный риск недопоступления прогнозируемых доходов, пишут Известия. В частности, общая сумма недостачи может составить 119,3 млрд руб. в 2024 г., 129 млрд — в 2025-м и 151,7 млрд — в 2026-м, то есть всего 400 млрд. Из этой суммы Счетная палата вычла 65 млрд руб. предполагаемых неучтенных доходов и заявила, что за три года дефицит составит 335 млрд руб.

Аудиторы полагают, что основные риски недопоступления будут связаны с НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ. Минфин в плане указал, что собираемость по этой статье составляет 98,7% ежегодно. В Счетной палате заявили, что этот показатель в среднем составляет 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд руб. в 2024 г., 117,5 млрд — в 2025-м и 126 млрд — в 2026 году, то есть почти 352 млрд руб. за трехлетку.

Также Счетная палата отмечает риски недопоступления от акцизов на табачную продукцию, произведенную в РФ, в размере 35,7 млрд руб. за три года.

В то же время, по оценке аудиторов, больше всего дополнительных доходов принесет ввозной НДС, который начисляется на товары, поступающие в страну из-за рубежа. Они составят 25,1 млрд руб. в 2024 г. и 13,4 млрд в 2025-м. Основные факторы роста поступлений по этой статье — подорожание импорта.

Кроме того, на период 2024–2026 гг. Счетная палата ожидает ежегодно дополнительные доходы от акциза на жидкую сталь в сумме 2,4 млрд руб.

В пресс-службе Минфина заявили, что в плане бюджета заложен рост собираемости налогов, а оценки уже согласованы с ФНС. В ведомстве добавили, что если вырастет собираемость налогов, то риска неисполнения бюджета не будет.

Добавим, что в сентябре в Минфине спрогнозировали рост поступлений налогов на 14% в следующем году при сохранении налогооблагаемой базы. Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании расширенной коллегии ФНС говорил, что ставки по основным сборам не увеличатся, а упор будет сделан на администрирование.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб. (2,3% ВВП). По итогам первых пяти месяцев 2023 г. дефицит бюджета уже достиг 3,4 трлн при запланированных 2,9 трлн руб. Власти рассматривают различные варианты наполнения казны. Например, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Ставка нового налога составит 10% от разницы прибыли за 2021-2022 г. и аналогичного показателя за 2018-2019 гг.