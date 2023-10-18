POS-кредитование: банки спонсируют покупку нежилых помещений в жилых домах

Если раньше покупка нежилого помещения в жилом доме оформлялась как ипотека, то сейчас банки переходят к упрощенной выдаче POS-кредитов на приобретение машино-мест, кладовок и т.п.

В России растет спрос на машино-места и помещения для хранения вещей в новостройках, пишет Коммресантъ. От года к году средняя площадь квартир в массовом сегменте и бизнес-классе уменьшается, а ряд застройщиков отказывается еще и от балконов. Это вынуждает владельцев искать альтернативные места для хранения. Так, только в Москве с 2021 г. количество новостроек, в которых можно приобрести кладовки, увеличилось почти в четыре раза. По данным застройщиков, в настоящее время кладовыми оборудовано около 70% новых жилых комплексов, и их так же можно выгодно продать.

Спрос на парковки и кладовки будет расти в среднесрочной перспективе на 10–15%, а в долгосрочной — вплоть до 20%, оценивают в рейтинговой службе НРА. В ближайшие два года около 20% машино-мест и кладовок будут покупаться с помощью POS-кредита, а объем выдачи таких кредитов превысит 30 млрд руб., считают эксперты. Средняя сумма кредита на машино-место составляет 1 млн руб., на кладовое помещение — 350 тыс. руб. И спрос покупатели все чаще предпочитают удолетворять с помощью POS-кредитов (кредит, который можно получить прямо в магазине).

Риски по POS-кредитам ниже, чем по потребительским, так как они целевые. По экспертным оценкам, уровень просрочки по POS-кредитам в 1,5 раза ниже, чем по нецелевым ссудам, — оценивают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств:

На POS-кредиты в работе коллекторов в рамках договора цессии приходится около 5% долгов в денежном выражении, на кредиты наличными — почти 60%.

В ВТБ клиенты могут получить средства на покупку машино-мест и кладовок в рамках кредитования наличными или специальной ипотечной программы. «Учитывая немаленькую стоимость машино-мест, в отношении POS-кредитов видится небольшой потенциал»,— отмечает директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев. Он уверен, что вопреки прогнозам POS-кредиты встретят жесткую конкуренцию со стороны ипотечного кредитования:

Такие кредиты будут популярны у покупателей только в том случае, если размер переплаты по ним будет меньше, чем по ипотечным программам.

«Отсутствие необходимости залога и, соответственно, дополнительного страхования, а также простота процедуры кредитования и ставки, которые оказываются ближе к ипотечным, чем к ставкам на нецелевые кредиты, — все это не может не вызвать интереса к POS-кредитам со стороны потенциальных покупателей машино-мест и кладовых», — считает независимый эксперт Ольга Магилина.

Отдельную программу POS-кредитования на машино-места и кладовки уже запустил Почта-банк. «Пока такой кредит можно оформить у двух партнеров банка — ГК А101 и Самолет»,— уточнили там. В дальнейшем к программе подключатся другие девелоперские компании. По прогнозам коммерческого директора группы «Самолет» Кирилла Храпова, каждая вторая сделка по продаже машино-мест может совершаться с использованием POS-кредитования.

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева отмечает, что подавляющее большинство покупателей приобретают машино-места по стопроцентной оплате, но ряд клиентов использует ипотечные программы, кредит можно взять от 14,2%, в партнерах — крупнейшие банки.

В сентябре спрос на потребительские кредиты подскочил на 20-50% из-за роста ключевой ставки, рассказывал DK.RU. Россияне стремятся оформить займы на покупку дорогостоящих товаров у банков по старым ставкам. С начала года рост задолженности вырос на 3,3 трлн руб., что является максимальным показателем за 8 лет.