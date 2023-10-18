В Екатеринбурге будет еще один кластер — музейно-парковый. Им станет Литературный квартал

По проекту, здесь высадят новые деревья, изменят пешеходную зону, откроют новые пространства для отдыха, которые сейчас закрыты. Здесь появятся велодорожки и литературное кафе.

Городские власти хотят создать на территории Литературного квартала музейно-парковый кластер. Территориально реконструкция коснется площадки в границах улиц Пролетарская — Первомайская — Царская (Толмачева) и сквера «Юнеско». В Литературный квартал входят литературно-мемориальный музеи писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, писателя Федора Решетникова, «Литературная жизнь Урала XX века».

На создание новой культурной зоны планируется потратить 225,5 млн руб. На эти деньги планируется сохранить историческую среду места и заодно раскрыть потенциал паркового пространства для отдыха. Архитекторы предложили высадить в парке новые деревья, сделать пространства многофункциональными, изменить пешеходную геометрию, открыть для всех желающих закрытую площадку у Камерного театра, пишет 66.RU.

Иллюстрация: 66.RU

Что изменится:

Квартал адаптируют к климатическим изменениям, в частности продумав «водочувствительный дизайн». Имеются в виду резервуары, предназначенные для хранения дождевой и талой воды.

Зеленую зону сделают более доступной для людей с ограниченными возможностями.

Увеличат число велосипедных дорожек.

Летнюю сцену с амфитеатром заменят «Приветственным центром». Со стороны улицы Толмачева вход будет выглядеть как подземный, а кровлю украсит зеленая площадка.

В объединенном пространстве расположат библиотеку, механизированный лекторий (с поднимающимся полом), магазин и литературное кафе.

Закрытую площадь у Камерного театра откроют для всех желающих, оформив здесь четвертый по счету вход в парк Литературного квартала.

Кто будет этим заниматься:

Конкурс на обновление Литературного квартала выиграла компания «Неострой». Подрядчик снизил начальную цену аукциона с 237 до 225,5 млн руб. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», директор и владелец компании-победителя — Даниил Неофитиди. Он же учредитель «Нео консалтинг групп», выигравшей контракт на благоустройство северного берега Верх-Исетского пруда и разработку эскизного проекта благоустройства улицы Вайнера.

Реконструкция будет осуществляться по проекту архитектурного бюро «Гордеев — Демидов» и «S&P «Ландшафтная архитектура». Это было решено в 2021 г. специальной комиссией по определению лучшей концепции развития этой рекреационной зоны. Закончить работы подрядчик должен к середине августа 2024 г.

Привести объект в порядок к юбилею города не получилось, но в 2023 г. работы по его благоустройству хотя бы начнутся.

Первые деньги выделены. Мы будем приводить в порядок фасады здания на территории Литературного квартала, улично-дорожную сеть, тропинки, — сказал мэр Алексей Орлов в эфире программы «Утро России».

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