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«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги

«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги
Иллюстрация: DK.RU

Девелоперы нацелились на южную часть Екатеринбурга, в центре города поставят большой отель, а работникам оборонки будут строить много жилья. Спрос на кадры в стройсфере растет необычайно.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ДАЙДЖЕСТ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Строители вернули в Екатеринбург бюсты Петра I и Екатерины I

«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги 1

К 300-летию Екатеринбурга в Историческом сквере торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними установлена бронзовая карта завода-крепости Екатеринбурга в первые годы его основания. Красную ленту на церемонии открытия перерезали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший глава города, член Совфеда Аркадий Чернецкий, директор подразделения компании «Атомстройкомплекс» Евгений Беляев и представители Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ

Новые монументы выполнены из трех пород гранита. По вечерам бюсты будут подсвечивать. Генеральным подрядчиком всего комплекса работ по изготовлению и установке памятника выступила компания «Атомстройкомплекс».

Сохранять историю, увековечивать память тех, кто внес вклад в становление Екатеринбурга, необходимо для современного развития города, — прокомментировал Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса». — Нам всем интереснее жить в городе, в котором ощущается преемственность поколений, а улицы хранят воспоминания о событиях давно минувших лет.

Напомним, изначально памятники были установлены в Екатеринбурге в 1887 г.: бронзовые бюсты Петра и Екатерины «хорошей итальянской работы» появились на городской плотине. В 1917 г. монументы были уничтожены. 

Добавим, что «Атомстройкомплекс» не первый раз принимает участие в реализации исторических монументов и арт-объектов. В 1999 г. при участии застройщика был установлен памятник Александру Пушкину в Литературном квартале, в 2005 г. — отлита и установлена гигантская клавиатура на набережной Исети. Также девелопер построил подземный переход со стороны Исторического сквера к набережной городского пруда — работы завершились 25 лет назад, к 275-летию города. 

Любопытно, что к 300-летнему юбилею уральского мегаполиса «АТОМ» выступил партнером реконструкции перехода: в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пространство преобразовали в арт-объект, посвященный истории уральского рока. В переходе отремонтировали стены, нанесли изображения и слова песен уральских рок-групп, закрепили светоконструкции. 

Еще один. На Юго-Западе города будет новый микрорайон

Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории в границах улиц 2-й Новосибирской — Городской 1 (условное название) — Дивизионной — Предельной — Умельцев — Окружной. Там появится микрорайон «Патрушихинские пруды». На территории планируется возвести 758 тыс. кв. м недвижимости, в том числе шесть детских садов на 1650 мест, две школы на 2250 учеников и новый корпус школы № 50 на 1000 детей, а также поликлинику со стационаром на 300 пациентов. Проект рассчитан на то, что в жилые дома заселятся 25 тыс. человек.

В микрорайоне построят 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости — офисы и торговые площади. Стоянки автомобилей организуют в многоуровневых паркингах (3460 машино-мест), под землей (1991 место), в стилобатах жилых зданий (379 мест) и на улице (1503 места). Также здесь достроят улицы Ротную и Комбинатскую и отремонтируют мост через реку Патрушиху по ул. Городской, пишет 66.RU.

Сообщается, что строительство будет вестись в три этапа до 2035 г. Первую очередь планируют сдать уже в 2025 г., вторую — через пять лет, третью — через десять. 

Добавим, что Юго-Запад Екатеринбурга — одно из самых бурно растущих направлений строительства. В этой части города девелоперы реализуют масштабные проекты, в частности, Солнечный, Мичуринский, «Ньютон-Парк» и др. В перспективе там возведут более 8 млн кв. м жилья, сообщал DK.RU.

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Андрей Гавриловский показал «Высоцкий — 2»

Девелопер Андрей Гавриловский рассказал о проекте небоскреба «Парус», который он планирует поставить рядом с 54-этажным БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. Новая высотка будет выше, чем планировалось изначально. Ее «рост» составит 237 м (высота «Высоцкого» — чуть меньше 200 м). По словам Андрея Гавриловского, такое предложение высказал бывший начальник Главархитектуры города Михаил Вяткин.

Напомним, в апреле стало известно, что здание будут строить по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Однако его окончательный вид обсудят и утвердят на Градсовете. Новый небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем будет мало, они займут в основном первые этажи. Наверху будет работать большой развлекательный центр и рестораны с кухнями разных стран. Девелопер сообщил, что на крыше «Паруса» разместится трехуровневый бассейн из шести чаш — трех закрытых и трех открытых. Две чаши перевезут из «Высоцкого». Два небоскреба планируют связать стеклянным переходом, расположенным на верхних этажах.  

Сейчас занимаемся оформлением земли, обратились к области, чтобы получить еще участок для этой стройки, так будет проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно. Тут спасибо Евгению Куйвашеву. Параллельно работаем над фундаментом, архитекторы уже все проработали, активно готовим эскизный проект, — говорит Андрей Гавриловский (цитата по E1.RU).

Ранее DK.RU показывал изнанку первого небоскреба в Екатеринбурге — Андрей Гавриловский лично проводил экскурсию по тем уголкам «Высоцкого», где бывает минимум людей, и рассказал много интересных подробностей строительства и эксплуатации здания.

«Атомстройкомплекс» взялся за застройку севера Химмаша

«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги 2

Мэрия Екатеринбурга выдала компании «Атомстройкомплекс» разрешение на строительство многоквартирных домов на севере Химмаша. Согласно этому документу, компания возведет три здания высотностью семнадцать, девять и десять этажей. Разрешение на строительство действует до конца января 2026 г.

Напомним, в июле компания получила положительное заключение экспертизы на строительство жилья в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская. Как заявлялось ранее, жилой микрорайон появится на месте садовых участков, под первый этап застройки девелопер подготовил площадку и закончил расселение. В компании сообщили: работы уже стартовали, первой появится 10-этажка с коммерческими помещениями. Всего площадь первой очереди застройки составит 17 тыс. кв. м, ввод запланирован на II квартал 2025 г. 

Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорская. В следующей очереди предусмотрено строительств коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанская, — рассказали в «АТОМе».

Добавим, что Химмаш сейчас — быстро застраивающийся район Екатеринбурга. Но на части улиц сохранились старые здания прошлого и позапрошлого веков. История у этого места интересная, его застраивали пленные Первой и Второй мировых войн. DK.RU совместно с Андреем Ермоленко, историком и преподавателем Уральского федерального университета, в рамках проекта «Было и стало» в год трехсотлетия Екатеринбурга публиковал очерк о Химмаше.

В Екатеринбурге собираются построить большой отель

В Екатеринбурге планируется строительство второго корпуса Marins Park Hotel. Новый объект расположится за существующим зданием гостиницы (ул. Челюскинцев, 106). Участок площадью 0,57 га уже выделен — это следует из документов, опубликованных на сайте регионального управления Госохраны объектов культурного наследия. В акте говорится о проведении археологического обследования земельного участка. Заказчиком экспертизы выступало ООО «Эдельвейс».

В настоящий момент в зоне предполагаемого строительства находятся неработающее летнее кафе, столовая, автопарковка и одноэтажное кирпичное здание.

Ранее DK.RU писал о том, как гостиничный рынок Екатеринбурга прошел пандемию: чтобы выжить, отельеры переформатировали номера, запускали новые услуги и лепили пельмени.

На Урале возведут жилье для работников оборонных предприятий

Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), рассказал о совместной программе финструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Решено мотивировать работников заводов, предоставляя им жилье. Перспективный портфель проектов ПСБ по этой программе составляет 50 млрд руб. 

Обеспечение молодых кадров жильем — это ключевая, важная для всех тема. И создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом. Главная особенность программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных, — пояснил Петр Фрадков. 

Известно, что программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться — уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов страны. В этом году стартует строительство более 3 тыс. квартир для предприятий ОПК.

Глава ПСБ напомнил, что в рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов. Среди партнеров — структуры ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АО «ОСК», АО «Корпорация морского приборостроения». В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом более 700 тыс. кв. м.

В частности, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» ПСБ и АО «Концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям. Одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах — Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге построили новый детский сад 

«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги 3

В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга открыли новый детский сад. Подрядчиком строительства выступала компания «Атомстройкомплекс», которая передала объект городу со значительным опережением сроков. Современное трехэтажное здание в квартале улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Савкова включает ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, зоны для хранения санок и колясок. 

В торжественном открытии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэр по вопросам строительства Рустам Галямов и заместитель главы по социальной политике Екатерина Сибирцева.

С введением этого объекта мы полностью закрываем потребность в дошкольных учреждениях в Мичуринском микрорайоне. Большая часть финансирования, свыше 300 млн рублей, выделена из федерального бюджета по решению губернатора Свердловской области. А благодаря проверенным партнерам объект построен быстро и качественно, подрядчиком выступала компания «Атомстройкомплекс». На площадку строители вышли только в прошлом году, и уже сегодня мы открываем его для малышей, — отметил Алексей Орлов.

По словам Александра Трухина, главного инженера по управлению проектами «Атомстройкомплекса», скорость и качество строительства обеспечивали современные технологические и проектные решения. За основу был взят типовой проект, разработанный проектным институтом «АТОМа», после его доработали совместно с администрацией учреждения. Новый объект компания передает полностью оборудованным, подчеркнули в «Атомстройкомплексе».

На Урале мощно растет спрос на строительные кадры

Количество вакансий от строительных компаний в Свердловской области в январе-июле 2023 г. выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Свердловской области в июле 2023 г. сразу на 55% превысил показатели аналогичного месяца 2022 г. В то же время количество резюме строителей, наоборот, сократилось на 11%. На одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится 1,5 активных резюме, что говорит об острой нехватке кадров, сообщает hh.ru.

Показательно, что компании из строительной отрасли сегодня нуждаются в самых разных специалистах: можно встретить не только профильные вакансии, но и предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам и так далее. Чаще всего отрасль нуждается в инженерах ПТО, проектировщиках и прорабах.

Предлагаемые зарплаты при этом тоже выросли, но незначительно. В этом году рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57–126 тыс. руб., в 2022 г. — 52–115 тыс. руб. Быстрее растет заработная плата в вакансиях для строителей, в прошлом году она составляла в среднем 54,6 тыс. руб., в этом году — уже 72,9 тысячи. При этом в целом по региону средняя предлагаемая зарплата составляет 46,4 тыс. руб.

Рост спроса на кадры в строительной отрасли наблюдается во всех регионах УрФО. При этом Свердловская область здесь занимает третье место после Челябинской, где динамика роста кадрового голода составила 37,8%, и ХМАО с показателями в 36,4%. В Тюменской области — 31%, в ЯНАО и Курганской области — 19%.  

Ранее DK.RU сообщал, что 2023 г. ознаменовался сильнейшим кадровым голодом в промышленности с 1996 г. 42% предприятий не могут найти работников.

Прогноз: средние ставки по ипотеке достигнут 15%

На прошлой неделе Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12%. Как известно, после повышения ставки ЦБ обычно следует рост ипотечных ставок — это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и, чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.

Так, уже осенью средние ставки предложения по ипотеке в России могут достигнуть 15%. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал главный эксперт компании Русипотека Сергей Гордейко:

Можно предположить, что с сентября объемы кредитования будут уменьшаться большими темпами, чем ожидали пессимисты. Ставка предложения на прошлой неделе прошла 12%. Новый ориентир — 15%. Показательной станет следующая неделя. Если в ближайшее время не произойдет оптимистичных заявлений, то повышение в пределах 15% возможно до 1 октября. Хуже, если пойдет защитная реакция, и это произойдет к 1 сентября.

В ближайшие месяцы сокращение доступности покупки жилья в кредит не позволит поднимать цены на недвижимость, в ускоренном режиме будут использоваться лимиты кредитования по льготным программам. Эти обстоятельства не позволят рынку резко упасть, резюмировал Гордейко.

Между тем правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов, рассказывал DK.RU. Сейчас недвижимость, оформленная в ипотеку, никак не защищена. В 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. должников, около 20 тыс. человек лишились единственного ипотечного жилья.

Иллюстрации: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».
 
Автор: Екатерина Стихина
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