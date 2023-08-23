«Больше 300 млн дала Москва». Что строят на Урале на федеральные деньги

Девелоперы нацелились на южную часть Екатеринбурга, в центре города поставят большой отель, а работникам оборонки будут строить много жилья. Спрос на кадры в стройсфере растет необычайно.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Строители вернули в Екатеринбург бюсты Петра I и Екатерины I

К 300-летию Екатеринбурга в Историческом сквере торжественно открыли обновленные бюсты Петра I и Екатерины I. Между ними установлена бронзовая карта завода-крепости Екатеринбурга в первые годы его основания. Красную ленту на церемонии открытия перерезали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший глава города, член Совфеда Аркадий Чернецкий, директор подразделения компании «Атомстройкомплекс» Евгений Беляев и представители Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Новые монументы выполнены из трех пород гранита. По вечерам бюсты будут подсвечивать. Генеральным подрядчиком всего комплекса работ по изготовлению и установке памятника выступила компания «Атомстройкомплекс».

Сохранять историю, увековечивать память тех, кто внес вклад в становление Екатеринбурга, необходимо для современного развития города, — прокомментировал Валерий Ананьев, генеральный директор «Атомстройкомплекса». — Нам всем интереснее жить в городе, в котором ощущается преемственность поколений, а улицы хранят воспоминания о событиях давно минувших лет.

Напомним, изначально памятники были установлены в Екатеринбурге в 1887 г.: бронзовые бюсты Петра и Екатерины «хорошей итальянской работы» появились на городской плотине. В 1917 г. монументы были уничтожены.

Добавим, что «Атомстройкомплекс» не первый раз принимает участие в реализации исторических монументов и арт-объектов. В 1999 г. при участии застройщика был установлен памятник Александру Пушкину в Литературном квартале, в 2005 г. — отлита и установлена гигантская клавиатура на набережной Исети. Также девелопер построил подземный переход со стороны Исторического сквера к набережной городского пруда — работы завершились 25 лет назад, к 275-летию города.

Любопытно, что к 300-летнему юбилею уральского мегаполиса «АТОМ» выступил партнером реконструкции перехода: в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA пространство преобразовали в арт-объект, посвященный истории уральского рока. В переходе отремонтировали стены, нанесли изображения и слова песен уральских рок-групп, закрепили светоконструкции.

Еще один. На Юго-Западе города будет новый микрорайон

Глава Екатеринбурга утвердил проект планировки территории в границах улиц 2-й Новосибирской — Городской 1 (условное название) — Дивизионной — Предельной — Умельцев — Окружной. Там появится микрорайон «Патрушихинские пруды». На территории планируется возвести 758 тыс. кв. м недвижимости, в том числе шесть детских садов на 1650 мест, две школы на 2250 учеников и новый корпус школы № 50 на 1000 детей, а также поликлинику со стационаром на 300 пациентов. Проект рассчитан на то, что в жилые дома заселятся 25 тыс. человек.

В микрорайоне построят 50 тыс. кв. м коммерческой недвижимости — офисы и торговые площади. Стоянки автомобилей организуют в многоуровневых паркингах (3460 машино-мест), под землей (1991 место), в стилобатах жилых зданий (379 мест) и на улице (1503 места). Также здесь достроят улицы Ротную и Комбинатскую и отремонтируют мост через реку Патрушиху по ул. Городской, пишет 66.RU.

Сообщается, что строительство будет вестись в три этапа до 2035 г. Первую очередь планируют сдать уже в 2025 г., вторую — через пять лет, третью — через десять.

Добавим, что Юго-Запад Екатеринбурга — одно из самых бурно растущих направлений строительства. В этой части города девелоперы реализуют масштабные проекты, в частности, Солнечный, Мичуринский, «Ньютон-Парк» и др. В перспективе там возведут более 8 млн кв. м жилья, сообщал DK.RU.

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Андрей Гавриловский показал «Высоцкий — 2»

Девелопер Андрей Гавриловский рассказал о проекте небоскреба «Парус», который он планирует поставить рядом с 54-этажным БЦ «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. Новая высотка будет выше, чем планировалось изначально. Ее «рост» составит 237 м (высота «Высоцкого» — чуть меньше 200 м). По словам Андрея Гавриловского, такое предложение высказал бывший начальник Главархитектуры города Михаил Вяткин.

Напомним, в апреле стало известно, что здание будут строить по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Однако его окончательный вид обсудят и утвердят на Градсовете. Новый небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем будет мало, они займут в основном первые этажи. Наверху будет работать большой развлекательный центр и рестораны с кухнями разных стран. Девелопер сообщил, что на крыше «Паруса» разместится трехуровневый бассейн из шести чаш — трех закрытых и трех открытых. Две чаши перевезут из «Высоцкого». Два небоскреба планируют связать стеклянным переходом, расположенным на верхних этажах.

Сейчас занимаемся оформлением земли, обратились к области, чтобы получить еще участок для этой стройки, так будет проще возводить и комфортнее потом людям ходить, чтобы не было тесно. Тут спасибо Евгению Куйвашеву. Параллельно работаем над фундаментом, архитекторы уже все проработали, активно готовим эскизный проект, — говорит Андрей Гавриловский (цитата по E1.RU).

Ранее DK.RU показывал изнанку первого небоскреба в Екатеринбурге — Андрей Гавриловский лично проводил экскурсию по тем уголкам «Высоцкого», где бывает минимум людей, и рассказал много интересных подробностей строительства и эксплуатации здания.

«Атомстройкомплекс» взялся за застройку севера Химмаша

Мэрия Екатеринбурга выдала компании «Атомстройкомплекс» разрешение на строительство многоквартирных домов на севере Химмаша. Согласно этому документу, компания возведет три здания высотностью семнадцать, девять и десять этажей. Разрешение на строительство действует до конца января 2026 г.

Напомним, в июле компания получила положительное заключение экспертизы на строительство жилья в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская. Как заявлялось ранее, жилой микрорайон появится на месте садовых участков, под первый этап застройки девелопер подготовил площадку и закончил расселение. В компании сообщили: работы уже стартовали, первой появится 10-этажка с коммерческими помещениями. Всего площадь первой очереди застройки составит 17 тыс. кв. м, ввод запланирован на II квартал 2025 г.

Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорская. В следующей очереди предусмотрено строительств коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанская, — рассказали в «АТОМе».

Добавим, что Химмаш сейчас — быстро застраивающийся район Екатеринбурга. Но на части улиц сохранились старые здания прошлого и позапрошлого веков. История у этого места интересная, его застраивали пленные Первой и Второй мировых войн. DK.RU совместно с Андреем Ермоленко, историком и преподавателем Уральского федерального университета, в рамках проекта «Было и стало» в год трехсотлетия Екатеринбурга публиковал очерк о Химмаше.

В Екатеринбурге собираются построить большой отель

В Екатеринбурге планируется строительство второго корпуса Marins Park Hotel. Новый объект расположится за существующим зданием гостиницы (ул. Челюскинцев, 106). Участок площадью 0,57 га уже выделен — это следует из документов, опубликованных на сайте регионального управления Госохраны объектов культурного наследия. В акте говорится о проведении археологического обследования земельного участка. Заказчиком экспертизы выступало ООО «Эдельвейс».

В настоящий момент в зоне предполагаемого строительства находятся неработающее летнее кафе, столовая, автопарковка и одноэтажное кирпичное здание.

Ранее DK.RU писал о том, как гостиничный рынок Екатеринбурга прошел пандемию: чтобы выжить, отельеры переформатировали номера, запускали новые услуги и лепили пельмени.

На Урале возведут жилье для работников оборонных предприятий

Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), рассказал о совместной программе финструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Решено мотивировать работников заводов, предоставляя им жилье. Перспективный портфель проектов ПСБ по этой программе составляет 50 млрд руб.

Обеспечение молодых кадров жильем — это ключевая, важная для всех тема. И создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом. Главная особенность программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных, — пояснил Петр Фрадков.

Известно, что программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться — уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов страны. В этом году стартует строительство более 3 тыс. квартир для предприятий ОПК.

Глава ПСБ напомнил, что в рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов. Среди партнеров — структуры ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АО «ОСК», АО «Корпорация морского приборостроения». В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом более 700 тыс. кв. м.

В частности, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» ПСБ и АО «Концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям. Одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1000 квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах — Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге построили новый детский сад

В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга открыли новый детский сад. Подрядчиком строительства выступала компания «Атомстройкомплекс», которая передала объект городу со значительным опережением сроков. Современное трехэтажное здание в квартале улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Савкова включает ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, зоны для хранения санок и колясок.

В торжественном открытии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-мэр по вопросам строительства Рустам Галямов и заместитель главы по социальной политике Екатерина Сибирцева.

С введением этого объекта мы полностью закрываем потребность в дошкольных учреждениях в Мичуринском микрорайоне. Большая часть финансирования, свыше 300 млн рублей, выделена из федерального бюджета по решению губернатора Свердловской области. А благодаря проверенным партнерам объект построен быстро и качественно, подрядчиком выступала компания «Атомстройкомплекс». На площадку строители вышли только в прошлом году, и уже сегодня мы открываем его для малышей, — отметил Алексей Орлов.

По словам Александра Трухина, главного инженера по управлению проектами «Атомстройкомплекса», скорость и качество строительства обеспечивали современные технологические и проектные решения. За основу был взят типовой проект, разработанный проектным институтом «АТОМа», после его доработали совместно с администрацией учреждения. Новый объект компания передает полностью оборудованным, подчеркнули в «Атомстройкомплексе».

На Урале мощно растет спрос на строительные кадры

Количество вакансий от строительных компаний в Свердловской области в январе-июле 2023 г. выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Свердловской области в июле 2023 г. сразу на 55% превысил показатели аналогичного месяца 2022 г. В то же время количество резюме строителей, наоборот, сократилось на 11%. На одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится 1,5 активных резюме, что говорит об острой нехватке кадров, сообщает hh.ru.

Показательно, что компании из строительной отрасли сегодня нуждаются в самых разных специалистах: можно встретить не только профильные вакансии, но и предложения о работе для поваров, программистов, менеджеров по продажам и так далее. Чаще всего отрасль нуждается в инженерах ПТО, проектировщиках и прорабах.

Предлагаемые зарплаты при этом тоже выросли, но незначительно. В этом году рыночный диапазон средних предлагаемых заработных плат составил 57–126 тыс. руб., в 2022 г. — 52–115 тыс. руб. Быстрее растет заработная плата в вакансиях для строителей, в прошлом году она составляла в среднем 54,6 тыс. руб., в этом году — уже 72,9 тысячи. При этом в целом по региону средняя предлагаемая зарплата составляет 46,4 тыс. руб.

Рост спроса на кадры в строительной отрасли наблюдается во всех регионах УрФО. При этом Свердловская область здесь занимает третье место после Челябинской, где динамика роста кадрового голода составила 37,8%, и ХМАО с показателями в 36,4%. В Тюменской области — 31%, в ЯНАО и Курганской области — 19%.

Ранее DK.RU сообщал, что 2023 г. ознаменовался сильнейшим кадровым голодом в промышленности с 1996 г. 42% предприятий не могут найти работников.

Прогноз: средние ставки по ипотеке достигнут 15%

На прошлой неделе Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12%. Как известно, после повышения ставки ЦБ обычно следует рост ипотечных ставок — это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и, чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.

Так, уже осенью средние ставки предложения по ипотеке в России могут достигнуть 15%. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал главный эксперт компании Русипотека Сергей Гордейко:

Можно предположить, что с сентября объемы кредитования будут уменьшаться большими темпами, чем ожидали пессимисты. Ставка предложения на прошлой неделе прошла 12%. Новый ориентир — 15%. Показательной станет следующая неделя. Если в ближайшее время не произойдет оптимистичных заявлений, то повышение в пределах 15% возможно до 1 октября. Хуже, если пойдет защитная реакция, и это произойдет к 1 сентября.

В ближайшие месяцы сокращение доступности покупки жилья в кредит не позволит поднимать цены на недвижимость, в ускоренном режиме будут использоваться лимиты кредитования по льготным программам. Эти обстоятельства не позволят рынку резко упасть, резюмировал Гордейко.

Между тем правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов, рассказывал DK.RU. Сейчас недвижимость, оформленная в ипотеку, никак не защищена. В 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. должников, около 20 тыс. человек лишились единственного ипотечного жилья.

Иллюстрации: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».